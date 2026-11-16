Guerra in Ucraina, soldati francesi già presenti da mesi sul territorio: svelata la missione segreta “Volia”

Militari francesi sono presenti in Ucraina da diversi mesi, impegnati in una missione riservata di sostegno alle forze armate di Kiev. La notizia, rivelata da Radio France Internationale (RFI) e confermata all’agenzia AFP da una fonte vicina al dossier, rappresenta un’importante novità nel quadro del coinvolgimento occidentale nella guerra tra Russia e Ucraina. Piccoli contingenti dell’esercito francese opererebbero sul territorio ucraino almeno dall’estate del 2026, con il compito di addestrare i soldati e contribuire alla manutenzione degli equipaggiamenti militari forniti a Kiev.

La fonte interpellata dall’AFP ha precisato: “La rotazione degli istruttori francesi a sostegno dell’Ucraina, in Francia, in Polonia od occasionalmente in Ucraina, è una realtà. Tuttavia, non si tratta di un’operazione militare. Non c’è alcuna intenzione di essere coinvolti in azioni coercitive”. Lo Stato maggiore delle Forze armate francesi, interpellato sulla vicenda, non ha fornito nell’immediato una risposta ufficiale.

La missione segreta “Volia”: militari francesi in Ucraina dall’estate 2026

Secondo le informazioni raccolte da RFI, l’operazione è stata denominata “Volia” ed è guidata da un generale francese. Si tratterebbe di una struttura “leggera e modulabile”, composta da “piccoli contingenti impegnati in missioni di breve durata”. Il numero esatto dei militari coinvolti non è stato reso noto. Non si tratta di truppe combattenti, la cui presenza sul territorio ucraino è sempre stata smentita ufficialmente da Parigi, ma di personale incaricato di attività tecniche e formative.

Per mantenere riservato il dispositivo, secondo le fonti citate dalla radio francese, sarebbe stata utilizzata come riferimento la missione di addestramento già operativa in Polonia dal 2023, nell’ambito del programma europeo EUMAM-Ukraine, il cui mandato è stato prorogato fino a novembre 2028. In questo contesto, i militari francesi si occupano della formazione dei sottufficiali ucraini destinati a diventare comandanti di unità combattenti. Dal 2023, complessivamente 25.000 soldati ucraini sono stati addestrati in Francia e in Polonia.

Il precedente britannico e il coinvolgimento occidentale nella guerra

La Francia non sarebbe l’unico Paese occidentale a garantire assistenza tecnica direttamente sul territorio ucraino. A marzo, il Regno Unito aveva annunciato la presenza di strutture per la manutenzione dei mezzi militari in Ucraina. “Ingegneri britannici sono dispiegati in Ucraina e lavorano fianco a fianco con i loro omologhi ucraini per garantire la manutenzione e la riparazione dei veicoli militari”, aveva dichiarato il governo di Londra. Il quotidiano The Guardian, dopo aver visitato una delle strutture, aveva tuttavia chiarito che il personale impiegato era composto da civili assunti con contratti specifici e non da militari.

I Paesi occidentali continuano a sostenere Kiev attraverso forniture militari, finanziamenti, intelligence e addestramento, senza riconoscere ufficialmente la partecipazione di propri militari ai combattimenti contro la Russia. L’eventuale presenza di forze speciali occidentali al fianco degli ucraini non è mai stata confermata ufficialmente. Sul fronte opposto, invece, la Corea del Nord ha inviato propri soldati a combattere a sostegno delle forze russe nella regione di Kursk.