Almeno 490.000 persone sarebbero state uccise sul fronte russo nella guerra contro l’Ucraina entro la fine di settembre 2026. È quanto emerge dall’analisi dei dati sottratti a Rosstat, l’agenzia statale di statistica russa, attraverso un attacco informatico. I documenti sono stati consegnati ai giornalisti dai gruppi di hacker bielorussi e ucraini Cyber Partisans e Silent Crow. Le cifre riguardano gli uomini la cui morte è già stata ufficialmente registrata e compare nei dati acquisiti. Secondo un’inchiesta congiunta di Mediazona e Meduza, tuttavia, il bilancio effettivo delle vittime potrebbe attestarsi intorno alle 700.000 persone, considerando i ritardi nella registrazione dei decessi e la questione dei militari dispersi in azione.

Guerra in Ucraina, Mediazona ritiene autentici i dati di Rosstat

Mediazona ha spiegato di aver confrontato le informazioni sottratte all’agenzia statistica russa con diverse fonti, tra cui i registri delle successioni, le sentenze giudiziarie e le statistiche precedentemente pubblicate dalla stessa Rosstat. “I dati sono autentici: reggono il confronto con la nostra lista nominativa dei militari morti (inclusi ingressi non ancora pubblicati), il Registro nazionale delle successioni, altri database del registro civile trapelati, sentenze giudiziarie pubblicamente disponibili e le statistiche precedentemente pubblicate da Rosstat stessa. I file di Rosstat ci hanno anche permesso di fare un controllo incrociato sulle nostre stime precedenti delle perdite basate sul Registro delle successioni—e hanno mostrato che erano abbastanza accurate, o addirittura sottostimate quando si tratta di soldati dispersi in azione. Considerando i ritardi nella registrazione delle morti, stimiamo il vero bilancio delle morti a settembre intorno ai 700.000. Si tratta di un rapporto congiunto con Meduza nell’ambito del nostro progetto di stima della mortalità. La lista nominativa dei militari morti è compilata da Mediazona, il servizio russo della BBC, e un team di volontari”. La cifra di 700.000 morti rappresenta dunque una stima elaborata nell’ambito dell’inchiesta giornalistica e non un bilancio ufficiale diffuso dalle autorità russe. I dati attribuiti a Rosstat riguardano invece i decessi già registrati entro la fine di settembre 2026.