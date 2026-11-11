Guerra in Ucraina, novità dopo Abu Dhabi: gli inviati USA a colloquio con Putin a Mosca, poi incontreranno Zelensky

La diplomazia americana accelera sulla guerra tra Russia e Ucraina. Dopo la conclusione dei colloqui trilaterali ad Abu Dhabi, gli inviati della Casa Bianca Jared Kushner e Steve Witkoff hanno annunciato una nuova missione per tentare di compiere ulteriori passi avanti verso una possibile soluzione del conflitto. I due rappresentanti statunitensi si recheranno domani, giovedì 12 novembre, a Mosca per incontrare Vladimir Putin, prima di proseguire verso Dublino, dove è previsto un confronto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ucraina, Kushner e Witkoff incontreranno Putin: “Vediamo alcune aperture e opportunità”

A rendere noto il programma è stato lo stesso Jared Kushner, intervenuto durante un punto stampa ad Abu Dhabi al termine dei negoziati tra le delegazioni di Stati Uniti, Russia e Ucraina. La missione a Mosca servirà “per fare il punto su quanto è stato discusso ai colloqui trilaterali e per cercare di fare altri progressi dal momento che vediamo alcune aperture e opportunità”, ha spiegato Kushner.

Dopo Mosca, missione a Dublino per incontrare Zelensky

La seconda tappa della missione diplomatica sarà Dublino, dove Kushner e Witkoff incontreranno Volodymyr Zelensky per approfondire le proposte emerse durante il negoziato trilaterale. L’obiettivo, ha precisato Kushner, sarà quello di confrontarsi con il presidente ucraino “per esplorare ulteriormente alcune delle idee che abbiamo presentato ad Abu Dhabi”.

La nuova iniziativa americana arriva dopo due giornate di colloqui durante le quali sono emerse ancora divergenze significative tra Mosca e Kiev, soprattutto sulle condizioni per interrompere i combattimenti e sulle future garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

La scelta di incontrare separatamente Putin e Zelensky conferma il tentativo degli Stati Uniti di mantenere aperto il canale negoziale con entrambe le parti. Resta da capire se le aperture indicate da Kushner potranno tradursi in progressi concreti verso un accordo di pace tra Russia e Ucraina.