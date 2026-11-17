L’Ungheria sospende i collegamenti ferroviari con l’Ucraina dopo un attacco russo con droni nella regione della Transcarpazia, nell’Ucraina occidentale. Un velivolo senza pilota è precipitato a circa 300 metri dalla stazione ferroviaria di Mukachevo, conosciuta anche come Munkács, provocando l’immediata adozione di misure di sicurezza. La decisione è stata annunciata dal primo ministro ungherese Péter Magyar e riguarda le giornate di martedì 17 e mercoledì 18 novembre.

Drone russo vicino alla stazione: l’annuncio del premier Magyar

Il presidente del governo ungherese ha comunicato la sospensione del traffico ferroviario dopo l’incidente avvenuto nei pressi dello scalo ucraino. L’equipaggio ungherese di un treno proveniente dall’Ungheria ha ricevuto l’ordine di abbandonare il convoglio per ragioni di sicurezza.

“Oggi, un drone russo ha colpito a soli 300 metri dalla stazione ferroviaria di Munkács (Mukachevo) in Transcarpazia. L’equipaggio ungherese di un treno in arrivo dall’Ungheria ha ricevuto l’ordine di lasciare il treno. Stiamo sospendendo i servizi ferroviari tra Ungheria e Ucraina per oggi e domani”, ha dichiarato Magyar.

Tre ondate di droni russi sulla Transcarpazia

Secondo quanto riferito dalla ministra degli Esteri ungherese Anita Orbán, la regione ucraina è stata interessata da tre ondate di attacchi condotti con droni russi Geran-2, intorno alle ore 10, principalmente nelle aree di Mukachevo e Užhorod, non lontano dal confine con l’Ungheria.

Le difese antiaeree ucraine hanno intercettato diversi velivoli, ma sono stati segnalati anche impatti sul territorio. Un ulteriore attacco ha interessato una zona industriale di Mukachevo. Al momento non sono state segnalate vittime. L’allerta aerea è stata successivamente revocata, consentendo agli abitanti dei distretti di Mukachevo, Užhorod e Khust di lasciare i rifugi.

Ungheria e Ucraina, cresce la preoccupazione sicurezza

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie ed energetiche ucraine, mentre si avvicina l’inverno e aumentano le preoccupazioni per possibili nuovi attacchi alle reti di distribuzione di elettricità, acqua e riscaldamento. Il premier Péter Magyar ha inoltre invitato l’opposizione ungherese ad affrontare con serietà la situazione e a sostenere la comunità ungherese della Transcarpazia, direttamente interessata dalle conseguenze della guerra.