Guerra in Ucraina, al via i negoziati di pace ad Abu Dhabi: c’è anche l’Italia. Temi caldi e prospettive di pace

La diplomazia internazionale torna a cercare una strada per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Sono iniziati oggi, martedì 10 novembre, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, i colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, un nuovo tentativo di avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev dopo mesi di stallo negoziale. Le discussioni proseguiranno fino a domani, mercoledì 11 novembre, ma le aspettative di un’immediata svolta restano prudenti.

Tra gli elementi politicamente più significativi di questa nuova fase diplomatica c’è anche la presenza dell’Italia nelle consultazioni preliminari con gli Stati Uniti e l’Ucraina. Roma partecipa insieme a Francia e Germania, gli altri due Stati membri dell’Unione Europea coinvolti direttamente in questo formato di confronto, al quale prendono parte anche il Regno Unito, rappresentanti della NATO e della Commissione Europea.

Una presenza tutt’altro che marginale, che conferma il coinvolgimento italiano nelle discussioni sul futuro dell’Ucraina e sulla sicurezza europea. L’Italia è infatti tra i Paesi chiamati a contribuire alla definizione delle condizioni di una possibile pace, anche se i negoziati formali con la Russia rimangono, almeno in questa fase, circoscritti al formato trilaterale con Stati Uniti e Ucraina.

Ucraina-Russia, chi partecipa ai negoziati di pace ad Abu Dhabi

La delegazione ucraina è guidata da Rustem Umerov, responsabile del Servizio di intelligence estera di Kiev, e comprende Kyrylo Budanov, capo dell’Ufficio del Presidente ucraino. La squadra russa è invece guidata da Vladimir Medinsky, consigliere del presidente Vladimir Putin. Gli Stati Uniti partecipano al confronto con gli inviati dell’amministrazione Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, impegnati nel tentativo di individuare un percorso negoziale capace di avvicinare le posizioni delle due parti.

Al centro dell’agenda ci sono questioni decisive per il futuro del conflitto: la cessazione delle ostilità, le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, la ricostruzione post-bellica e gli accordi umanitari. Sono i principali capitoli di un possibile accordo, sui quali permangono tuttavia profonde divergenze.

L’Italia protagonista delle consultazioni: perché la presenza di Roma è importante

La partecipazione italiana ai colloqui preliminari rappresenta un elemento di particolare rilievo politico. Italia, Francia e Germania sono i tre Paesi dell’Unione Europea coinvolti direttamente nelle consultazioni con Washington e Kiev, alle quali partecipano anche il Regno Unito e le istituzioni euro-atlantiche.

Non si tratta di un passaggio scontato. La composizione di questi tavoli diplomatici riflette gli equilibri internazionali e il peso riconosciuto ai diversi interlocutori. Per l’Italia, essere presente significa poter contribuire al confronto sulle garanzie di sicurezza, sugli assetti europei del dopoguerra e sulle condizioni necessarie per raggiungere una soluzione negoziata.

È importante distinguere, tuttavia, i due livelli del confronto. Roma partecipa alle consultazioni con gli alleati occidentali, non al tavolo trilaterale formale con la Russia. Proprio l’eventuale allargamento dei negoziati ai partner europei costituisce uno degli obiettivi della diplomazia americana.

Gli Stati Uniti frenano: nessun accordo di pace immediato ad Abu Dhabi

Nonostante la ripresa del dialogo, Washington non si aspetta che i colloqui dell’11 e 10 novembre possano concludersi con un accordo definitivo di pace. Secondo quanto riferito da CBS News, l’obiettivo dell’amministrazione americana è soprattutto quello di chiarire le rispettive posizioni di Russia e Ucraina, individuando le distanze ancora esistenti e verificando la possibilità di costruire successivamente compromessi accettabili per entrambe le parti.

Il confronto di Abu Dhabi viene quindi considerato un passaggio preparatorio, potenzialmente importante per aprire una fase negoziale più ampia, ma non ancora risolutivo.

Restano da affrontare questioni particolarmente complesse, a partire dalle garanzie di sicurezza richieste da Kiev e dalle condizioni poste da Mosca per la conclusione del conflitto. La diplomazia americana punta a creare le condizioni per ulteriori incontri, coinvolgendo progressivamente anche i principali partner europei.

Witkoff: sovranità dell’Ucraina e garanzie di sicurezza al centro del confronto

Un’indicazione più precisa sugli obiettivi delle consultazioni preliminari arriva da Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti, che ha diffuso una dichiarazione dedicata all’incontro tra Washington, Kiev e i partner europei. Nel testo, Witkoff sottolinea la necessità di costruire le condizioni per una pace duratura, attraverso garanzie credibili e un coordinamento costante tra gli alleati.

“In vista delle imminenti discussioni trilaterali con la Russia, i rappresentanti degli Stati Uniti, dell’Ucraina e dei partner europei si sono incontrati per continuare la loro stretta coordinazione sugli sforzi volti a porre fine alla guerra in Ucraina e a stabilire le condizioni per una pace duratura, inclusa la promozione di solide garanzie di sicurezza come parte di qualsiasi accordo.”

Il documento evidenzia anche i principi che dovrebbero orientare qualsiasi futura intesa, a partire dal rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina.

“Le discussioni si sono svolte in modo collaborativo tra Stati Uniti, Ucraina e partner europei, riflettendo i loro obiettivi condivisi, le consultazioni in corso e l’impegno per la sicurezza euro-atlantica. I partecipanti hanno sottolineato che qualsiasi accordo futuro deve rispettare la sovranità, l’integrità territoriale, il processo decisionale indipendente e fornire garanzie di sicurezza credibili per l’Ucraina.”

Una posizione che mette al centro la necessità di individuare strumenti capaci di offrire a Kiev una prospettiva di stabilità anche dopo l’eventuale conclusione delle operazioni militari.

“L’obiettivo condiviso è sviluppare un quadro di sicurezza pratico e reciprocamente rafforzante che consolidi la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina e costruisca la fiducia necessaria per raggiungere un accordo negoziato.”

La NATO resterà centrale: il futuro della sicurezza europea dopo la guerra

Il confronto diplomatico non riguarda esclusivamente la conclusione della guerra in Ucraina. Una parte fondamentale delle discussioni è dedicata alla futura architettura di sicurezza europea, al ruolo della NATO e alla necessità di prevenire nuove escalation militari.

È uno degli aspetti più rilevanti della dichiarazione americana, perché collega direttamente un eventuale accordo di pace alla definizione degli equilibri strategici del continente.

“Accanto a un’attenzione centrale sulla pace duratura, la discussione ha riguardato il modo di costruire sulle istituzioni e gli accordi di sicurezza europei esistenti dopo la conclusione della guerra in Ucraina. I partecipanti hanno ulteriormente riconosciuto che affrontare le preoccupazioni di sicurezza post-bellica e ridurre il rischio di conflitto sono essenziali. Hanno discusso di come garantire meccanismi solidi per la gestione del rischio e l’evitare pericolose escalation. I partecipanti hanno riaffermato il loro impegno condiviso per una solida architettura di sicurezza europea post-bellica e accordi, e sono stati chiari sul fatto che una forte NATO rimarrà centrale per la difesa collettiva euro-atlantica.”

Il messaggio è chiaro: un’eventuale pace in Ucraina dovrà essere accompagnata da un sistema di garanzie e accordi in grado di ridurre il rischio di una nuova guerra.

In questo scenario, la NATO continuerà a rappresentare un elemento centrale della difesa collettiva euro-atlantica, mentre i Paesi europei saranno chiamati a contribuire alla costruzione delle condizioni di sicurezza successive al conflitto.

Verso negoziati più ampi con l’Europa: i prossimi passi della diplomazia

Il percorso avviato ad Abu Dhabi potrebbe rappresentare soltanto la prima fase di un confronto internazionale più articolato, destinato a coinvolgere direttamente anche gli alleati europei.

È proprio questo uno degli obiettivi indicati nella parte conclusiva della dichiarazione di Witkoff.

“Gli Stati Uniti, l’Ucraina e i partner europei continueranno a lavorare in stretta partnership durante l’intero processo negoziale, con l’obiettivo condiviso di progredire verso discussioni multilaterali più ampie che coinvolgano i partner europei e di raggiungere una pace completa e duratura.”

La prospettiva è dunque quella di un allargamento del negoziato oltre il formato trilaterale, con il coinvolgimento dei Paesi europei direttamente interessati agli equilibri di sicurezza del continente.

Per l’Italia, già presente nelle consultazioni preliminari insieme a Francia e Germania, si apre così la possibilità di continuare a partecipare ai passaggi diplomatici più importanti.

Resta però da capire se le discussioni del 10 e 11 novembre riusciranno a produrre progressi concreti. Gli Stati Uniti puntano anzitutto a mettere a fuoco le condizioni poste dalle parti, mentre le divergenze tra Mosca e Kiev continuano a rendere complesso il percorso verso un accordo.

La ripresa dei colloqui segna comunque un nuovo passaggio diplomatico: ad Abu Dhabi si torna a discutere direttamente del futuro della guerra e della sicurezza europea, con l’Italia coinvolta nel coordinamento occidentale e la prospettiva di un negoziato internazionale più ampio.