Guerra Iran, Trump apre ai negoziati: Vance pronto a incontrare il falco Rezaei per far finire la guerra

Gli Stati Uniti valutano una nuova iniziativa diplomatica per mettere fine alla guerra con l’Iran. Il vicepresidente americano JD Vance sta considerando la possibilità di incontrare personalmente Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, nell’ambito di un tentativo di riaprire il dialogo diretto tra Washington e Teheran.

A rivelarlo è il Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi e mediorientali, oltre a persone direttamente informate sull’andamento dei negoziati. Secondo quanto riferito, il presidente americano Donald Trump avrebbe comunicato negli ultimi giorni ai suoi più stretti collaboratori la propria disponibilità a una ripresa dei colloqui tra Vance e i rappresentanti iraniani, conferendo al vicepresidente l’autorità necessaria per condurre le trattative.

La prospettiva di un incontro diretto rappresenterebbe un passaggio significativo nei rapporti tra i due Paesi, anche se i funzionari americani hanno precisato che le discussioni sono ancora in una fase preliminare e che non è stata raggiunta alcuna intesa sull’organizzazione del vertice.

Vance e Rezaei, possibile incontro a Doha per fermare la guerra

I contatti diplomatici tra Washington e Teheran sarebbero stati avviati già nel mese di ottobre, quando JD Vance avrebbe inviato una lettera a Mohsen Rezaei chiedendo la possibilità di un incontro. Al momento non è stata fissata alcuna data, ma Stati Uniti e Iran starebbero discutendo i prossimi passi attraverso mediatori e Paesi alleati, nel tentativo di individuare le condizioni necessarie per un eventuale confronto diretto.

Tra le possibili sedi del vertice sarebbe stata presa in considerazione Doha, capitale del Qatar. L’ipotesi, riportata dal Wall Street Journal sulla base delle informazioni raccolte da persone a conoscenza delle trattative, resta tuttavia subordinata all’evoluzione dei contatti diplomatici.

Un faccia a faccia tra il vicepresidente degli Stati Uniti e i massimi rappresentanti della sicurezza iraniana costituirebbe un evento insolito, soprattutto nel contesto del conflitto in corso. La scelta di Vance di valutare un coinvolgimento personale ai più alti livelli mostrerebbe la volontà di Washington di esplorare una soluzione negoziale alla guerra.

Trump affida a Vance un ruolo centrale nei negoziati con l’Iran

Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, nelle ultime settimane JD Vance avrebbe assunto un ruolo sempre più attivo nella diplomazia americana con l’Iran, superando per intensità del coinvolgimento anche gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner.

Il vicepresidente si starebbe quindi imponendo come uno dei principali interlocutori dell’amministrazione Trump nel tentativo di riaprire un canale negoziale con Teheran.

Si tratta, tuttavia, di un’iniziativa che presenta anche importanti rischi politici per Vance. Secondo alcuni funzionari, assumere la guida di un nuovo ciclo di trattative potrebbe esporlo direttamente alle conseguenze di un eventuale fallimento, soprattutto qualora l’Iran decidesse di non accettare concessioni significative.

In questo scenario, il vicepresidente diventerebbe il principale volto di un nuovo tentativo diplomatico conclusosi senza risultati concreti. Al contrario, il raggiungimento di un accordo capace di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran potrebbe rappresentare per Vance un importante successo politico, consentendogli di rivendicare un ruolo decisivo nella conclusione di una guerra considerata impopolare. Una vittoria da capitalizzare in ottica elezioni future.

Le perplessità di Trump sull’accordo di giugno con Teheran

Sullo sfondo dei nuovi contatti diplomatici emergono anche le valutazioni del presidente americano riguardo ai precedenti negoziati con l’Iran. Secondo quanto raccontato al Wall Street Journal da due funzionari, nelle ultime settimane Donald Trump avrebbe criticato privatamente il memorandum d’intesa raggiunto a giugno, alla cui negoziazione aveva contribuito anche JD Vance.

Il presidente si sarebbe interrogato sull’opportunità di quell’accordo, valutando la possibilità che si fosse rivelato un errore costoso per gli Stati Uniti. In particolare, secondo la ricostruzione attribuita ai funzionari, il memorandum avrebbe concesso all’Iran il tempo necessario per riorganizzarsi e continuare a incassare i proventi delle esportazioni petrolifere, prima che Washington imponesse il blocco navale.