Beppe Grillo torna in televisione e riapre lo scontro con Giuseppe Conte. Ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 22 novembre di Che Tempo Che Fa, sul Nove, il fondatore del Movimento 5 Stelle affronta senza filtri il futuro del partito, la battaglia giudiziaria per il simbolo, il nucleare e le prospettive della democrazia italiana. Non mancano le provocazioni, le battute e i riferimenti ad alcuni dei protagonisti della storia pentastellata, da Alessandro Di Battista a Luigi Di Maio.

Il passaggio più significativo riguarda proprio il Movimento 5 Stelle. Grillo non esclude di tornare in possesso del simbolo attraverso una decisione giudiziaria e lancia un’idea destinata a far discutere: affidarlo ai giovani con meno di 25 anni. Sullo sfondo rimane il rapporto ormai compromesso con Giuseppe Conte, al quale il comico genovese riserva una nuova frecciata.

Grillo contro Conte: la battuta sul Reverendo Jones e il futuro del Movimento 5 Stelle

Durante l’intervista con Fabio Fazio, Grillo torna sugli anni della nascita e dell’ascesa del Movimento 5 Stelle, contrapponendoli alla stagione politica successiva, segnata dalla leadership di Giuseppe Conte.

“Ti ricordi che bei tempi con quei movimenti lì, prima che arrivasse il Reverendo Jones…”, afferma Grillo, alludendo all’ex presidente del Consiglio e attuale leader pentastellato.

Il riferimento al Reverendo Jones è una delle provocazioni utilizzate da Grillo per descrivere Conte, con il quale è da tempo protagonista di un profondo conflitto politico e organizzativo sulla direzione del Movimento.

Il fondatore dei Cinque Stelle ironizza anche sul cambiamento del proprio ruolo all’interno della formazione politica: “ero un Elevato, ora ho problemi pazzeschi ad essere riconosciuto”. Una battuta che richiama il progressivo allontanamento di Grillo dagli organismi dirigenti del Movimento e la rottura maturata con la gestione di Conte, culminata nella disputa sul ruolo del fondatore e sull’utilizzo del simbolo.

Grillo rivendica il simbolo del M5S: “se il Movimento è mio, lo darò ai giovani under 25”

Il tema politicamente più rilevante dell’intervento riguarda la battaglia giudiziaria per il simbolo del Movimento 5 Stelle. Grillo torna sulla controversia con l’attuale dirigenza e indica nel mese di gennaio un possibile passaggio decisivo. “A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio. Se il giudice dirà che il Movimento è mio, lo prendo e poi magari lo darò in uso solamente ai minori dei 25 anni per esempio”, dichiara il fondatore pentastellato.

L’ipotesi di affidare il simbolo esclusivamente ai giovani sotto i 25 anni rappresenta una provocazione politica, ma anche un richiamo alle origini del Movimento, nato come esperienza di partecipazione e contestazione dei partiti tradizionali.

La vicenda giudiziaria resta aperta e non è possibile anticiparne l’esito. Le parole di Grillo confermano però che il fondatore non considera conclusa la propria battaglia per il controllo del simbolo e per l’eredità politica della formazione da lui creata insieme a Gianroberto Casaleggio.

Grillo: “Sono l’unico in Italia che può cambiare questo Paese”

Nonostante la distanza dall’attuale Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo rivendica un ruolo attivo nella politica italiana. Lo fa con un’affermazione destinata a suscitare reazioni, nella quale ribadisce di non essersi mai realmente allontanato dall’impegno pubblico. “Io non sono mai partito, io ci sono. Io, lo dico con estrema umiltà, io sono l’unico in Italia che può cambiare questo Paese”.

Il ragionamento si allarga quindi a una riflessione sul funzionamento delle istituzioni e sulla difficoltà del sistema politico di adattarsi ai cambiamenti della società. “Noi stiamo medicando un cadavere, abbiamo una democrazia che non evolve e abbiamo una intelligenza artificiale che sbaglia ma evolve. Il penultimo dei mohicani con il 2 per cento fa saltare il piatto. Il passato comprime il presente e non usciamo da quella bolla lì. C’è qualcosa che non va in questo presente. Siamo in un momento strano. Si può cambiare questa democrazia? Sì, si può cambiare. Io vorrei togliere tutto quello che c’è tra lo Stato e le città, fare delle città Stato”.

La proposta delle città-Stato richiama una delle idee ricorrenti nella visione politica di Grillo: ridurre i livelli intermedi di governo e attribuire maggiore autonomia alle comunità locali. Al centro delle sue considerazioni c’è anche il rapporto tra democrazia e intelligenza artificiale. Il fondatore del Movimento contrappone la capacità di evoluzione delle nuove tecnologie alla rigidità che, a suo giudizio, caratterizza le istituzioni politiche contemporanee.

Grillo boccia il nucleare: “non ne abbiamo bisogno”

Nel corso dell’intervento a Che Tempo Che Fa trova spazio anche la questione energetica. Grillo conferma la propria posizione contraria al ritorno dell’energia nucleare in Italia, contestando soprattutto le prospettive di risparmio economico associate alla costruzione di nuove centrali. “Non abbiamo bisogno del nucleare, poi dicono che fra 25 anni la bolletta cala. Io vorrei capire perchè ci devono prendere per il c.. così, ci dobbiamo svegliare”, afferma il comico genovese.

Il riferimento è ai tempi necessari per realizzare nuovi impianti e ai possibili benefici per i consumatori. Grillo esprime scetticismo verso l’idea che gli investimenti nel nucleare possano tradursi in una riduzione delle bollette energetiche nel lungo periodo.

Da Di Battista a Di Maio: Grillo ricorda i protagonisti del vecchio Movimento

La parte conclusiva delle dichiarazioni riguarda alcuni degli uomini che hanno segnato la storia del Movimento 5 Stelle. Grillo parla con affetto di Alessandro Di Battista e soprattutto di Luigi Di Maio, protagonista dell’ascesa pentastellata e successivamente uscito dalla formazione politica.

“Di Battista è mio fratello minore, Luigi Di Maio era il più bravo di tutti. Adesso fa il diplomatico, io sono orgoglioso nonostante abbia cercato di fare delle cose, ma io gli voglio bene. Adesso non so più dov’è Luigi, credo che viva in un bidone di petrolio, quando si alza il prezzo, esce”.