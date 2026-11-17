C’era una volta una ragazzina svedese seduta davanti al Parlamento di Stoccolma con un cartello di cartone. Oggi quella ragazzina ha 23 anni, e quando le dicono che i ragazzi del movimento che ha ispirato sono ancora in piazza per il clima, scoppia a ridere. Il video di Greta Thunberg che sta facendo il giro del web è ormai un caso internazionale, al punto che la macchina della giustificazione si è dovuta mettere in moto alla svelta per soccorrerla: “video decontestualizzato“, “strumentalizzazione“, “vogliono far credere che rida di chi protesta per il clima“.

Facciamo chiarezza, fact checking, però facciamolo per davvero. È vero: Greta non ride di chi protesta per il clima. Ride di chi protesta per il clima ma non la segue sulla Palestina. Che, a pensarci bene, è una cosa agghiacciante.

Il video di Greta Thunberg: cosa è successo davvero

La clip è tratta dal documentario del giornalista tedesco Hubertus Koch, “Auf Panzern in die Klimakrise – wie Aktivismus kriminalisiert wird” (“Sui carri armati verso la crisi climatica – come l’attivismo viene criminalizzato”), pubblicato su YouTube. L’incontro avviene a Berlino, nello stesso giorno in cui in città sfila una manifestazione dei Fridays for Future, il movimento nato dal suo sciopero scolastico del 2018.

Koch le fa notare la coincidenza: “pensavo solo, venendo qui, che è un po’ simbolico che in un giorno in cui c’è una manifestazione dei Fridays for Future a Berlino…”. Greta lo interrompe: “ah sì?”. Poi la risata, sguaiata. E ancora: “Davvero? Lo fanno ancora?”. Altra risata. Infine, da consumata regista di sé stessa: “taglia!”.

Peccato che il “cut” non l’abbia fatto nessuno. E la scena, nel frattempo, è diventata virale proprio mentre Greta torna alla COP31 di Antalya, in Turchia. Tempismo da Oscar.

La giustificazione di Greta che peggiora le cose

Travolta dalle critiche, l’attivista svedese ha risposto con un post su Instagram. Eccolo: “per dare il contesto, era il giorno in cui noi stavamo bloccando una fabbrica di armi, e avevamo scoperto che contemporaneamente c’era una manifestazione sul clima autorizzata dalla polizia, in un noto quartiere della classe media bianca, dello stesso movimento tedesco per il clima che aveva cancellato e ‘preso le distanze’ da me, perché avevo detto che anche i palestinesi sono esseri umani e che, quando chiediamo giustizia, anche i palestinesi devono essere inclusi in quelle richieste”.

E non finisce qui, perché Greta rincara: “non fatevi illusioni: il mondo sta deridendo la Germania perché è distaccata dalla realtà”, un Paese che a suo dire è “spudoratamente complice di genocidio, ecocidio e crisi climatica”.

Rileggete con calma. È questo il famoso “contesto” che dovrebbe assolverla? Perché il contesto dice esattamente questo: quei ragazzi meritano di essere derisi perché manifestano con l’autorizzazione della polizia (che orrore, la legalità!), perché lo fanno in un quartiere di bianchi benestanti e, soprattutto, perché si sono rifiutati di seguirla sulla Palestina. Il Fridays for Future tedesco aveva preso le distanze dalle sue posizioni già alla fine del 2023, dopo il gravissimo attentato di Hamas del 7 ottobre. Da compagni di lotta a bersagli da sbeffeggiare il passo è stato breve.

Tutti gli attivisti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri

Orwell l’aveva scritto ne “La fattoria degli animali” e Greta lo ha messo in scena con una risata. Ecco il punto che i giornali di sinistra si guardano bene dal toccare perchè sarebbe controproducente: il classismo. Una protesta non vale per ciò che chiede, ma per chi la fa e dove la fa. Se sei bianco, della classe media e rispetti le regole, sei un attivista di serie B. Se non condividi la linea Pro Pal, sei fuori dal club. Anzi, diventi un nemico.

È la dinamica tipica della radicalizzazione dei movimenti ProPal: non esiste il dissenso, esiste solo l’eresia. E vieni marchiato. Fino a ieri marciavate fianco a fianco, oggi sei un poveraccio che sfila ancora per il clima come se fosse il 2019. Un “Ok boomer” rivolto a dei ventenni, da parte di chi quel movimento lo ha fondato.

E il clima? È passato di moda. In secondo piano, come una hit estiva a novembre. La Palestina oggi è la causa più spendibile, quella che garantisce più visibilità, più palchi, più titoli, più flotille. In una parola: più monetizzabile, in termini di attenzione mediatica. Greta ha cambiato playlist e pretende che tutti ballino la stessa canzone.

“Volevamo rovesciare il capitalismo dal primo giorno”: la frase che nessuno commenta

Ma il passaggio più grave del documentario non è la risata. È un altro, sul quale chi oggi grida al “video decontestualizzato” ha preferito sorvolare. Ricordando le accuse ricevute dopo la svolta ProPal, Greta dice: “Da quel momento in poi è stato tipo: ‘Sono sostenitori dei terroristi, si sono radicalizzati, ora sono cresciuti, ora vogliono rovesciare il capitalismo’. E tipo, sì, lo volevamo dal primo giorno”.

Dal primo giorno. Altro che orsi polari e ghiacciai. Nello stesso documentario, peraltro, spiega di non aver iniziato a protestare per il clima perché voleva salvare alberi o rane, ma per giustizia e uguaglianza. Tradotto: il clima era il cavallo di Troia, il bersaglio vero era il sistema economico occidentale.

Non è nemmeno una novità, a dirla tutta. L’11 ottobre 2024, in un thread su X dedicato proprio allo sciopero dei Fridays for Future di Milano, scriveva: “il movimento per la giustizia climatica deve essere un movimento decoloniale, anticapitalista, antifascista, che lotta contro il genocidio così come contro l’ecocidio, che chiede liberazione e giustizia per tutti e un sistema che metta le persone e il pianeta prima del profitto”. E chiudeva con un eloquente: “non può esserci giustizia climatica su una terra occupata”.

La verità che non vi stanno dicendo

Mettiamo in fila i pezzi. Primo: Greta ride dei ragazzi che ancora manifestano per il clima. Secondo: li deride perché manifestano in modo legale, in un quartiere “sbagliato” e senza aver sposato la sua causa. Terzo: rivendica che l’obiettivo, da sempre, era rovesciare il capitalismo. Quarto: per lei la lotta per il clima o è decoloniale, anticapitalista e Pro Pal, o non è.

Il video non è decontestualizzato. È perfettamente contestualizzato. Ed è proprio il contesto a raccontare la parabola di un’icona che ha trasformato milioni di ragazzi in piazza in un esercito di marionette, buone finché utili, ridicole quando smettono di seguire il copione.

Anni fa, dal palco dell’ONU, Greta puntava il dito contro i potenti del mondo: “how dare you?”, come osate? Oggi quella domanda andrebbe girata a lei, a nome di quei ragazzi che continuano a scendere in piazza il venerdì credendo davvero di farlo per il pianeta. Come osi, Greta? Loro non hanno cambiato idea. Sei tu che hai cambiato bandiera.