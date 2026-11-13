Grazia Deledda, il Nobel e il legame segreto con Reggio Calabria: la nuova conversazione del Circolo “L’Agorà”

Venerdì 20 novembre, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, sul tema “Grazia Deledda: a cento anni dal Nobel per la Letteratura e a novanta dalla morte”. Grazia Deledda (Nuoro, 27 settembre 1871 – Roma, 15 agosto 1936) è stata una scrittrice italiana, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 1926. È ricordata come la seconda donna, dopo la svedese Selma Lagerlöf, a ricevere il premio in questa disciplina e l’unica donna italiana.

In questo 2026 che volge alla conclusione si festeggia anche un centenario letterario passato un po’ in sordina: un secolo dal Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, nostro secondo Nobel letterario di sei totali – prima di lei Giosuè Carducci, Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale e nel 1997 Dario Fo. Da queste cifre, il prossimo 20 novembre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, a cura del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria.

C’è un filo conduttore tra Grazia Deledda e Reggio Calabria: tale legame è caratterizzato da un intenso e giovanile carteggio sentimentale e letterario della scrittrice nuorese con un giovane intellettuale reggino. Cifre queste che saranno oggetto di analisi nel corso della conversazione organizzata dal sodalizio culturale reggino. Il nuovo incontro, predisposto dall’associazione reggina, registra la presenza, in qualità di relatore, di Antonino Megali (Vicepresidente del Circolo Culturale “L’Agorà”). La conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme dei Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 20 novembre.