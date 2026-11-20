Una storia d’amore poco conosciuta, nata tra la Sardegna e la Calabria alla fine dell’Ottocento, lega Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver conquistato il Premio Nobel per la Letteratura, alla città di Reggio Calabria. Protagonista di questo capitolo della vita della scrittrice fu Giovanni de Nava, giovane poeta, pubblicista e attivista socialista reggino, con il quale Deledda intrattenne un intenso carteggio sentimentale e letterario tra il 1894 e il 1898. Un rapporto fatto di parole, sogni, promesse e aspettative, che non si trasformò in una relazione stabile, ma che rappresentò un’esperienza significativa nella giovinezza della futura Premio Nobel. A ricostruire questa vicenda è stato il Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, nell’ambito di un incontro dedicato alla figura della grande autrice, con la partecipazione di Antonino Megali, vicepresidente del sodalizio. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni del centenario del Nobel per la Letteratura assegnato a Grazia Deledda per il 1926, un riconoscimento che avrebbe consacrato definitivamente il suo talento sulla scena internazionale. Una ricorrenza che offre l’occasione per riscoprire non soltanto le sue opere, ma anche gli aspetti meno conosciuti della sua vita privata e il rapporto che la legò alla Calabria.

Grazia Deledda e Giovanni de Nava: l’amore a distanza tra Sardegna e Calabria

La storia comincia nel maggio del 1894, quando il ventunenne Giovanni de Nava, giovane intellettuale di Reggio Calabria, si imbatté nei primi scritti della ventitreenne Grazia Deledda, che aveva già iniziato a farsi conoscere attraverso opere come “Fior di Sardegna”. Affascinato dal talento della scrittrice, de Nava decise di contattarla, dando inizio a uno scambio epistolare che si trasformò progressivamente da una reciproca stima letteraria in un sentimento più profondo. Lei veniva descritta come la “rosa di Sardegna”, lui come la “giovane quercia di Calabria”: due immagini che raccontano il carattere romantico di un rapporto vissuto attraverso la corrispondenza, alimentato dalla condivisione di interessi culturali e dal desiderio di immaginare un futuro insieme, lontano dai rispettivi contesti provinciali. Tra il 1894 e il 1898 prese forma un carteggio di trenta lettere autografe, testimonianza di un legame intenso, segnato dalle aspettative e dalle speranze di due giovani che cercavano nella scrittura anche uno spazio di libertà personale. L’amicizia, ricambiata e spontanea, rimase tuttavia confinata alle lettere e non sfociò in una relazione stabile. Secondo la ricostruzione proposta, a ostacolare la possibilità di una vita comune furono l’opposizione delle rispettive famiglie e la distanza geografica. Rimase così una storia sentimentale legata alla stagione giovanile della scrittrice, un capitolo che contribuisce a raccontare il lato umano di una delle figure più importanti della letteratura italiana.

Il centenario del Nobel: Grazia Deledda, la prima donna italiana a conquistare il premio

Il 2026 segna cento anni dal Nobel per la Letteratura 1926 attribuito a Grazia Deledda, un riconoscimento annunciato il 10 novembre 1927 e consegnato ufficialmente a Stoccolma il 10 dicembre dello stesso anno. La scrittrice sarda è stata la seconda donna al mondo a ricevere il prestigioso premio dopo la svedese Selma Lagerlöf, oltre a essere ancora oggi l’unica italiana ad averlo conquistato nella categoria della Letteratura. Prima di lei, tra gli italiani, era stato premiato Giosuè Carducci, mentre negli anni successivi il riconoscimento sarebbe andato anche a Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale e, nel 1997, Dario Fo. La motivazione ufficiale attribuita a Deledda celebrava la sua straordinaria capacità di raccontare la vita e i sentimenti umani attraverso le storie della propria terra: “Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano”. Al momento del conferimento, Deledda aveva già pubblicato ventisette romanzi, oltre a raccolte di racconti, poesie e drammi teatrali, e aveva collaborato con numerose testate giornalistiche. Il Nobel rappresentò quindi il coronamento di un percorso letterario costruito attraverso anni di lavoro e di ricerca, in un’epoca nella quale per una donna affermarsi nel mondo della cultura e della scrittura era tutt’altro che semplice.

Dagli studi interrotti al successo internazionale: la straordinaria vita della scrittrice

Grazia Deledda nacque a Nuoro il 27 settembre 1871, in un contesto sociale e culturale nel quale alle donne non venivano generalmente riservate le stesse opportunità di istruzione e di affermazione professionale degli uomini. Quinta figlia di Giovanni Antonio Deledda, che sarebbe diventato sindaco di Nuoro nel 1892 e che coltivava personalmente la passione per la poesia, la giovane Grazia manifestò fin da piccola una forte inclinazione per la letteratura. Dopo aver interrotto gli studi in quarta elementare, proseguì la propria formazione attraverso lezioni private di latino, italiano e francese, sviluppando da autodidatta il talento che l’avrebbe condotta al successo internazionale. Nel 1888, a soli diciassette anni, pubblicò il suo primo racconto, “Sangue sardo”, sulla rivista romana “Ultima moda”. Una svolta importante arrivò quando, poco più che ventenne, iniziò a collaborare con la rivista “Natura ed Arte”, il cui direttore la coinvolse nel progetto nazionale della Società per le tradizioni folkloriche in Italia. Questa esperienza contribuì ad approfondire il rapporto della scrittrice con il patrimonio culturale della Sardegna, destinato a diventare uno degli elementi distintivi della sua produzione narrativa. Le tradizioni popolari, la vita delle comunità, i conflitti morali e il senso del destino avrebbero trovato nelle sue opere una rappresentazione originale, capace di unire la sensibilità del Verismo a quella del Decadentismo.

Da “Canne al vento” a “La madre”: la Sardegna al centro della grande letteratura

Il trasferimento a Roma e il confronto con l’ambiente culturale della Capitale favorirono la piena maturazione artistica di Deledda, che raggiunse una dimensione letteraria sempre più ampia senza abbandonare il legame con la propria terra. Tra le sue opere più importanti figurano “Cenere”, “L’Edera”, “Canne al vento”, “Marianna Sirca” e “La madre”, romanzi nei quali l’ambientazione sarda diventa lo sfondo di vicende umane complesse, attraversate da passioni, conflitti interiori, tradizioni e interrogativi morali. La scrittrice seppe raccontare la Sardegna più autentica, con i suoi paesaggi e le sue comunità, trasformando storie apparentemente circoscritte a un contesto regionale in narrazioni capaci di affrontare questioni universali. Anche il linguaggio attraversò un’importante evoluzione, arricchendosi progressivamente di sfumature espressive e di una maggiore complessità lessicale. Proprio questa capacità di partire da una realtà locale per raccontare sentimenti e problemi comuni all’intera umanità contribuì al riconoscimento internazionale della sua opera. Il centenario del Nobel offre oggi l’occasione per rileggere la sua produzione e approfondire anche quelle esperienze personali, come il rapporto epistolare con Giovanni de Nava, che accompagnarono la formazione della scrittrice negli anni precedenti alla piena affermazione letteraria.

Il Circolo “L’Agorà” riscopre il legame con Reggio Calabria

Il rapporto tra Grazia Deledda e Giovanni de Nava è stato uno degli argomenti approfonditi nel corso dell’iniziativa organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, dedicata al centenario del Nobel e al novantesimo anniversario della morte della scrittrice, avvenuta nel 1936. Relatore dell’incontro è stato Antonino Megali, vicepresidente dell’associazione culturale reggina, che ha ripercorso i principali momenti della vita e della carriera letteraria dell’autrice, soffermandosi anche sul carteggio sentimentale con il giovane intellettuale calabrese. La conversazione, dal titolo “Grazia Deledda: a cento anni dal Nobel per la Letteratura e a novanta dalla morte”, è disponibile a partire da venerdì 20 novembre sulle piattaforme social del sodalizio. Un appuntamento che contribuisce a riportare l’attenzione su una grande protagonista della cultura italiana e su una vicenda poco conosciuta che unisce idealmente due territori, la Sardegna e la Calabria. Attraverso quelle lettere, scritte quando il successo internazionale era ancora lontano, emerge il ritratto di una giovane donna che cercava nella letteratura e nei rapporti umani uno spazio per dare forma ai propri sogni. Una storia rimasta affidata alla memoria della corrispondenza, che ancora oggi racconta un legame particolare tra Grazia Deledda e Reggio Calabria.