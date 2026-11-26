A causa di un incidente autonomo che ha provocato il ribaltamento di un mezzo pesante, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico è temporaneamente bloccato in direzione Nord, all’altezza del km 321,400, a Lamezia Terme. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.