L’appuntamento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e aperto agli insegnanti, ai genitori e a tutta la cittadinanza, ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione e crescita collettiva sul tema della prevenzione e della tutela della salute dei più piccoli. Durante l’incontro, i partecipanti hanno avuto modo di apprendere le nozioni teoriche e pratiche fondamentali per riconoscere tempestivamente le situazioni di emergenza in età pediatrica e intervenire in modo efficace in attesa dei soccorsi.

A nome dell’intera Amministrazione e della comunità scidese, il Sindaco di Scido ha espresso profonda gratitudine per la disponibilità, l’alta professionalità e l’attenzione dimostrata verso il territorio ai vertici e agli istruttori della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica: alla Dott.ssa Stefania Zampogna, Past Presidente Nazionale SIMEUP; alla Dott.ssa Mariarosa Calafiore, Presidente Regionale SIMEUP; agli istruttori Dott.ssa Sabrina Italiano e Dott. Giuseppe Casile, che hanno curato la parte formativa e le esercitazioni pratiche.

“Investire nella cultura della prevenzione e nella formazione dei cittadini – dichiara il Sindaco – significa dotare la nostra comunità di strumenti concreti per proteggere i nostri bambini. La risposta attenta e numerosa di insegnanti, famiglie e cittadini dimostra quanto sia sentita questa esigenza. Ringrazio di cuore i vertici e gli istruttori SIMEUP per aver messo la loro competenza al servizio di Scido, rafforzando la rete di sicurezza attorno al mondo della scuola e alle nostre famiglie.

Dopo aver frequentato il corso SIMEUP 36 tra insegnanti, cittadini e genitori hanno acquisito competenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza, riconoscere tempestivamente i segnali di pericolo e intervenire in modo corretto e consapevole, contribuendo così a rendere la comunità più sicura e preparata“.