Circa cento atleti, numerose autorità istituzionali e i rappresentanti del mondo sportivo calabrese si sono ritrovati sabato 14 novembre al Teatro Comunale di Soverato per il Gran Galà dello Sport CONI Calabria 2026, l’appuntamento promosso dal Comitato regionale per celebrare i risultati conseguiti dagli sportivi calabresi nelle competizioni nazionali e internazionali. Una partecipazione significativa ha accompagnato la manifestazione, alla quale hanno preso parte il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, l’Assessore Regionale allo Sport, Eulalia Micheli, il senatore Ernesto Rapani, i consiglieri regionali Daniela Iiriti ed Ernesto Alecci, l’ex senatrice Silvia Vono, il Sindaco di Soverato Daniele Vacca e l’artista calabrese Natino Chirico, insieme a numerose altre autorità civili, militari e sportive.

Tra gli ospiti anche Massimo Mauro, indimenticato calciatore e protagonista della storia calcistica italiana con le maglie di Catanzaro, Udinese, Juventus e Napoli, la cui presenza ha aggiunto un ulteriore momento di interesse a una serata dedicata allo sport e ai suoi protagonisti.

Al centro dell’evento, organizzato dal CONI Calabria presieduto da Tino Scopelliti, le premiazioni di circa cento atleti che si sono distinti nel corso dell’anno, portando la Calabria ai vertici delle rispettive discipline. I riconoscimenti hanno dato visibilità a risultati costruiti attraverso allenamento, sacrificio e determinazione, ma anche al lavoro di tecnici, dirigenti e società sportive che accompagnano quotidianamente la crescita degli atleti.

Il Gran Galà ha rappresentato anche un’occasione di incontro tra il sistema sportivo regionale e le istituzioni. La presenza di rappresentanti delle amministrazioni e degli organismi sportivi ha confermato l’attenzione verso un settore che, oltre ai risultati agonistici, svolge una funzione importante sul piano educativo, sociale e territoriale.

Nel corso della serata, animata anche dalla presenza del cabarettista calabrese di Zelig, Santo Palumbo, è emerso il valore dello sport come strumento di crescita individuale e collettiva. Le storie degli atleti premiati raccontano percorsi fatti di impegno e continuità, ma costituiscono anche un riferimento per i più giovani, ai quali lo sport trasmette valori fondamentali come il rispetto delle regole, la lealtà, la capacità di affrontare le difficoltà e il lavoro di squadra.

Sono stati premiati, oltre agli atleti che hanno conseguito risultati al livello mondiale, europeo e nazionale, anche i Comitati Regionali che hanno organizzato eventi internazionali e nazionali in Calabria.

Premiate anche la Domotek per il triplete in A3 di Pallavolo, la Callipo Volley per la doppia promozione in serie A3 e la Smile Cosenza per la vittoria della LEN Conference Cup di pallanuoto.

Il CONI Calabria non può non esprimere un sentito ringraziamento al Dott. Pino Pipicelli, delegato del CONI Point di Catanzaro, per il prezioso supporto e la collaborazione offerti nell’organizzazione della manifestazione, contribuendo alla perfetta riuscita dell’iniziativa.

Con il Gran Galà dello Sport 2026, vissuto in un teatro colmo in ogni ordine di posto, il CONI Calabria ha voluto dare riconoscimento e visibilità a una parte significativa del movimento sportivo regionale, riunendo in un unico appuntamento atleti, società, dirigenti e istituzioni visibilmente soddisfatti per questo bellissimo evento, uno strepitoso successo di tutto il movimento sportivo calabrese.

Una serata che ha riportato al centro dell’attenzione i risultati raggiunti dalla Calabria sportiva e il contributo di quanti lavorano ogni giorno per farla crescere.