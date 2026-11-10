Gran Fondo dello Stretto Wellness: un successo di sport, benessere e condivisione | FOTO

Due giornate all’insegna della partecipazione, dell’entusiasmo e dell’energia positiva, con ASI Calabria protagonista nella valorizzazione dello sport e del territorio. Si è concluso con grande soddisfazione il Gran Fondo dello Stretto Wellness, che il 7 e 8 novembre ha celebrato lo sport, il benessere e la condivisione. La manifestazione, organizzata da New Sport Academy, ha preso il via sabato con un’escursione dedicata alla natura e al movimento, per proseguire domenica con la gara ciclistica a cura dell’ASD I Gregari e l’appuntamento Pilates sullo Stretto, nella suggestiva cornice di Altafiumara.

ASI Calabria ha contribuito a valorizzare un’iniziativa capace di unire discipline, professionisti e appassionati, promuovendo una visione dello sport come occasione di incontro, crescita e benessere.

Entusiasti i feedback ricevuti, che hanno evidenziato l’ottima organizzazione, la bellezza della location e il clima di armonia e collaborazione che ha accompagnato la manifestazione.

“Un evento come pochi che deve avere un seguito“: parole che testimoniano il valore di un’esperienza capace di lasciare il segno e creare nuove sinergie. Per ASI Calabria, il successo di questa iniziativa rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza di fare rete, sostenendo progetti che valorizzano il territorio e diffondono la cultura dello sport e dei corretti stili di vita. Un’esperienza che si chiude con entusiasmo e con l’auspicio di ritrovarsi per una nuova edizione.