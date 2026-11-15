Governo di Liberazione, a Messina è pronta l’assemblea provinciale dei candidati: De Luca incontra i quadri dirigenti

Il ciclo di assemblee provinciali dei candidati del Governo di Liberazione farà tappa a Messina lunedì 16 novembre, nell’ambito del calendario di incontri promosso da Cateno De Luca nelle nove province siciliane. L’appuntamento è in programma alle ore 18:30, presso il Teatro Cristo Re, in via Principe Umberto 89. L’assemblea sarà dedicata al confronto con i candidati e i quadri dirigenti della provincia messinese, per fare il punto sul percorso politico e sulle prossime iniziative organizzative.

Di seguito la locandina.