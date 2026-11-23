Nella mattinata odierna, lunedì 23 novembre, alle ore 09:30, l’Aula Consiliare del Consiglio regionale della Calabria, in Reggio Calabria ha ospitato la cerimonia di premiazione del Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web” – IV Edizione 2025 e del Premio Speciale “Lucia Abiuso” – II Edizione 2025 promosso dal CoReCom. I due eventi premiano le iniziative volte a promuovere un utilizzo consapevole e responsabile del web e dei media digitali. Presente l’assessore Filomena Iatì in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Cirillo, il dott. Franesco Praticò (Delegato dell’Ufficio Scolastico Regionale), Kristina Mravcova (attrice), dott. Lucia Zavettieri (dirigente scolastico e componente della commissione giudicatrice).

I premiati del progetto “Gonfia la Rete, Vinci sul Web”:

Domani non c’è scuola o forse si? – I.C. Limbadi “Bruno Vinci” – Classe 2^ A (Scuola Primaria) Beautiful That Way (È più bello così) – I.C. Pirandello Falcone – Taranto, Classe 5ª C (Scuola Primaria) Out of Information Disorder – I.C. Santa Chiara – Brindisi (Scuola Secondaria di I grado) Spegni la rete, accendi le idee – I.C. Montebello Jonico (Scuola Secondaria di I grado) I rischi dei social media: come le fake news minacciano la tua realtà -I.I.S. Euclide – Bova Marina (Scuola Secondaria di II grado) Quando le notizie false incontrano la democrazia – I.I.S. G. Peano – Marsico Nuovo (Scuola Secondaria di II grado) Hive – Accademia di Belle Arti di Brera (Università e Accademie) La bufala papale – Università LUMSA di Roma (Università e Accademie)

I premiati del Premio Speciale Lucia Abiuso

Primo classificato: Io sono tuo Amico – Liceo delle Scienze Umane “Matteo Ricci” . Macerata

Secondo classificato: Offline – I.I.S. “Giustino Fortunato” – Rionero in Vulture

Terzo classificato: Alza la V.O.C.E. (Voci Online Contro l’Odio e l’Inclusione) – Università degli studi del Molise

Filomena Iatì: la vicinanza dell’Amministrazione ai giovani

Filomena Iatì, assessore con deleghe, fra le tante, all’Istruzione e all’Innovazione tecnologica ha ribadito l’importanza di accompagnare i ragazzi nella transizione tecnologica, fornendo loro gli strumenti adeguati per navigare in sicurezza. Il cuore del messaggio politico si fonda sull’ascolto attivo e sulla fiducia incondizionata verso i giovani, considerati non solo il futuro ma il presente della società. La collaborazione tra amministrazione e cittadinanza giovanile rappresenta quindi lo strumento ideale per costruire insieme il domani della comunità.

Il CoReCom e l’utilizzo consapevole del web

Mario Mazza, Vicepresidente del Corecom della Calabria, spiega come l’ente, in collaborazione con la Regione, promuova iniziative educative per guidare i giovani verso un uso consapevole e responsabile del web e dei social media. Attraverso progetti mirati come il patentino digitale, l’ente punta a insegnare agli studenti a distinguere le notizie veritiere da quelle false e a comunicare con rispetto ed empatia, evitando linguaggi discriminatori che potrebbero generare gravi conseguenze. Poiché i giovani risultano spesso più rapidi nell’utilizzo della tecnologia ma più vulnerabili ai rischi digitali, il programma coinvolge anche le scuole e le università grazie a tour formativi dedicati. Gli adulti e i genitori rivestono un ruolo cruciale nel fornire supporto e controllo, affinché la realtà virtuale non isoli i ragazzi ma si integri correttamente nella loro vita quotidiana.