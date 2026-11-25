Grande soddisfazione per l’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi, che ha preso parte alla 25ª Rassegna del Dolce Reggino con tre studenti protagonisti. Le creazioni degli allievi, frutto di molte ore di laboratorio, di passione e di grande dedizione, hanno incontrato l’apprezzamento di quanti hanno partecipato alla manifestazione. Sotto l’attenta guida dei docenti, il prof. Gianpiero Sgambelluri e il prof. Daniele Sapioli, i ragazzi hanno presentato tre proposte originali, che uniscono tecnica pasticcera e valorizzazione dei sapori del territorio: Eugenio Fascì (classe 4BE) ha realizzato una focaccia dolce con bergamotto candito; Antonino Arcuri (classe 3BE) ha preparato un cinnamon roll con cupola di cremoso al bergamotto; Gioacchino Molè ha ideato un maritozzo accompagnato da namelaka, gel all’arancia e crumble di pistacchio.

L’iniziativa è stata sostenuta e incoraggiata dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

La partecipazione alla Rassegna rappresenta per l’istituto un’importante occasione di crescita, che dimostra come l’impegno quotidiano nei laboratori, unito alla guida dei docenti, possa tradursi in risultati di eccellenza e in competenze spendibili nel mondo del lavoro. “Bravissimi ragazzi, siamo orgogliosi del vostro impegno e del vostro talento!”: è il messaggio con cui la comunità scolastica dell’“Einaudi-Alvaro” si congratula con i propri studenti.