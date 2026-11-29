“Ci sono libri che hanno il merito di restituire voce al passato e, nello stesso tempo, di aiutarci a comprendere il presente. Il volume di Mimmo Nunnari dedicato alla riflessione di Corrado Alvaro sull’Italia meridionale appartiene certamente a questa categoria“. Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi che ha partecipato a Bagnara Calabra alla presentazione del libro “Corrado Alvaro e la lezione americana sull’Italia del Sud” del giornalista e scrittore Mimmo Nunnari (Rubbettino editore). L’evento è stato promosso dall’Associazione culturale “Palingenesi”. Oltre all’autore e all’europarlamentare, sono intervenuti Rocco Fedele e Domenica Randazzo del direttivo dell’associazione e la giornalista e docente Roberta Macrì, che ha moderato l’incontro.

“Mimmo, con la sensibilità di uno scrittore e la lucidità di un intellettuale – prosegue l’On. Princi –, ci ha offerto una profonda riflessione su uno scritto di Corrado Alvaro, a lungo rimasto sconosciuto al pubblico italiano, nel quale emerge il ritratto di una Calabria ricca di storia e umanità. La sua ricerca ci permette di riscoprire un Alvaro che, già nel 1954, portava la condizione del Sud oltre i confini nazionali, sottoponendola all’attenzione di un pubblico internazionale. In particolare, lo scrittore calabrese raccontava la ricchezza culturale, umana e storica del Mezzogiorno e, nello specifico, il grande potenziale della Calabria, una regione ricca di storia e bellezza, che affonda le sue radici nella Magna Grecia”.

Mimmo Nunnari è giornalista e scrittore. Ha lavorato in Rai alla direzione del Tgr, ha scritto per importanti quotidiani nazionali e ha pubblicato numerosi libri di alto profilo storico e culturale, dedicati, tra l’altro, alla Calabria, al Sud, all’Italia e al Mediterraneo.

“A Mimmo Nunnari – continua l’europarlamentare calabrese – vanno i miei più sinceri complimenti per aver riportato all’attenzione della comunità scientifica e dei lettori una pagina significativa del pensiero alvariano, restituendole profondità e attualità. Un lavoro di particolare valore, che si colloca in una ricorrenza simbolica, nel settantesimo anniversario della scomparsa di Corrado Alvaro, e si inserisce in una stagione di rinnovata attenzione verso la sua eredità letteraria, segnata anche dall’istituzione dell’Edizione Nazionale dell’Opera Omnia e del Parco Letterario a lui dedicato. Un percorso che ho fortemente voluto e avviato già durante il mio mandato di vicepresidente della Regione Calabria, continuando poi a seguirne l’iter”.

“La lezione che dobbiamo raccogliere da Alvaro, e che Mimmo Nunnari ha il merito di riportarci con questo volume – evidenzia l’On. Giusi Princi -, è che la cultura non può esaurirsi nella custodia della memoria: deve diventare motore di emancipazione, consapevolezza e sviluppo”.

“I miei complimenti – aggiunge – all’Associazione Palingenesi, a Rocco Fedele e a Domenica Randazzo, per aver promosso un appuntamento di alto profilo culturale, testimoniato da una sala gremita e da un’attenta partecipazione del pubblico. È particolarmente significativo che a dare impulso a questa realtà siano giovani che scelgono di interrogarsi sul presente attraverso la cultura, creando occasioni di confronto, crescita e costruzione del pensiero critico. È proprio da iniziative come questa, capaci di far dialogare memoria e attualità, che può nascere una rinnovata consapevolezza collettiva. Infine, il mio ringraziamento – prosegue l’On. Princi – va all’amico e scrittore Mimmo Nunnari. Abbiamo bisogno di intellettuali come lui, capaci di andare oltre la superficie dei fatti, di interrogare la storia e di restituire al presente chiavi di lettura profonde. Camminiamo insieme, perché il legame tra le nostre radici e l’orizzonte europeo si traduca in nuove opportunità per la Calabria e per le giovani generazioni“, conclude l’europarlamentare Giusi Princi.