Giusi Princi, eurodeputato e membro della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, interverrà alla prima presentazione del libro “Corrado Alvaro e la lezione americana sull’Italia del Sud”, scritto dal giornalista e scrittore Mimmo Nunnari e pubblicato da Rubbettino editore. L’appuntamento è in programma sabato 28 novembre, alle ore 17:30, a Bagnara Calabra, città nella quale l’autore è cresciuto e si è formato. L’incontro, organizzato dall’associazione culturale “Palingenesi”, rappresentata da Rocco Fedele e Domenica Randazzo, si svolgerà presso il Terrazzo Ristorante Palma d’Oro, sul lungomare di Bagnara Calabra. A condurre la presentazione e dialogare con l’autore sarà la giornalista e docente Roberta Macrì.

Corrado Alvaro e la lezione americana sull’Italia del Sud: il libro di Mimmo Nunnari

Al centro dell’appuntamento ci sarà il volume di Mimmo Nunnari, dedicato a una pagina poco conosciuta della produzione intellettuale di Corrado Alvaro, lo scrittore originario di San Luca che ha raccontato il Mezzogiorno e le sue contraddizioni. Il libro ricostruisce la genesi del saggio “Letteratura ricca e vita povera”, pubblicato sulla rivista Confluence dell’Università di Harvard e rimasto pressoché sconosciuto in Italia. Lo scritto di Alvaro è riproposto in appendice al volume. La vicenda editoriale del saggio presenta aspetti particolari, legati alla difficoltà di recuperarne il testo originale e alla sua successiva riscoperta.

Il saggio dimenticato di Corrado Alvaro e la riscoperta dell’autore

La storia dello scritto americano di Alvaro ha qualcosa del giallo d’archivio. Per anni il saggio è rimasto poco conosciuto, fino a quando, nel 1957, i curatori di un’antologia delle Edizioni di Comunità lo ritradussero dall’inglese, non essendo disponibile il testo originale. La vicenda ha attirato l’attenzione di Mimmo Nunnari, che è riuscito a recuperare una copia di quella vecchia antologia. La lettura delle pagine di Alvaro ha dato origine al lavoro di ricerca e ricostruzione che ha portato alla pubblicazione del volume. Attraverso il libro, Nunnari approfondisce la genesi del saggio americano dello scrittore calabrese e ne ripercorre il significato culturale e sociale, riportando all’attenzione dei lettori una riflessione sul rapporto tra letteratura, povertà e condizioni di vita nel Mezzogiorno.

La denuncia dell’abbandono del Mezzogiorno dopo l’Unità d’Italia

Uno degli aspetti centrali del volume riguarda quella che Nunnari individua come un’intuizione profetica di Corrado Alvaro: furono i narratori del Sud a denunciare per primi l’abbandono del Mezzogiorno dopo l’Unità d’Italia. La letteratura diventa così uno strumento per raccontare le condizioni sociali ed economiche delle popolazioni meridionali, dando voce a realtà segnate dalla povertà e dalle disuguaglianze. Attraverso la ricostruzione di Nunnari emerge il valore della riflessione di Alvaro, capace di mettere in relazione la ricchezza della produzione letteraria con le difficoltà materiali delle comunità raccontate. Il saggio assume dunque un significato che va oltre la dimensione strettamente letteraria, offrendo una lettura delle contraddizioni storiche e sociali dell’Italia meridionale.

Le parole di Alvaro sulla guerra d’Abissinia: “siamo giunti al punto in cui l’umano si mescola all’inumano”

Particolarmente significative sono le righe conclusive del saggio, nelle quali Corrado Alvaro ricorda le madri che, durante la guerra d’Abissinia, piangevano i figli morti bambini perché, se fossero vissuti, un giorno avrebbero potuto partire volontari e garantire un sussidio alla famiglia. Una riflessione drammatica sulle condizioni di povertà e sulle conseguenze umane delle difficoltà economiche, che lo scrittore racchiude in una frase: “siamo giunti al punto in cui l’umano si mescola all’inumano”. Parole che rappresentano uno dei passaggi più intensi dello scritto e che, a distanza di settant’anni, continuano a offrire spunti di riflessione sulle condizioni sociali e sul rapporto tra dignità umana e necessità economica.