Nuovo appuntamento in Lombardia per Giuseppe Scopelliti, già presidente della Regione Calabria, che domani, martedì 24 novembre, presenterà il suo libro “Io sono libero” a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. L’incontro si svolgerà alle ore 18 nella Sala consiliare del Comune, in Piazza Roma, e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo. La presentazione rappresenterà un’occasione di confronto attorno al volume dell’ex governatore calabrese, con un programma che prevede diversi interventi e un dialogo moderato dal giornalista Felice Manti.

La presentazione di “Io sono libero”: tutti gli interventi

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, e del consigliere comunale Giuseppe Calabretta. Al confronto prenderanno parte anche il sindaco di Brugherio, Roberto Assi, Alberto Saladini, presidente dell’Associazione Progetto, e Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui diritti dei minori. A moderare l’incontro sarà il giornalista Felice Manti, che accompagnerà gli interventi dedicati alla presentazione del libro. L’iniziativa porterà dunque Giuseppe Scopelliti in Lombardia per un nuovo appuntamento pubblico legato al suo volume, alla presenza di esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo associativo. La presentazione è in programma martedì 24 novembre alle ore 18, presso la Sala consiliare di Brugherio, in Piazza Roma.