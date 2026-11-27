Un primo posto assoluto, un secondo posto e un premio per la migliore tecnica. È il bilancio della partecipazione dei giovani talenti accompagnati dal coordinatore Carmelo Martino alla gara nazionale di barman organizzata da A.B.I. Professional, andata in scena ieri, 26 novembre, e dedicata al concorso “Umberto Caselli”. Il risultato più prestigioso porta la firma di Dario Fiume, che ha conquistato il primo posto nella competizione, distinguendosi per precisione, capacità di gestire la pressione della gara, equilibrio gustativo e abilità nella realizzazione del drink presentato alla giuria. A impreziosire il bilancio della giornata è stato il doppio riconoscimento ottenuto da Georgiana Leontina Pop, che nella categoria Frozen ha conquistato il secondo posto assoluto e il premio per la migliore tecnica, dimostrando padronanza del metodo, cura nell’esecuzione e costanza durante la prova. Alla competizione hanno partecipato anche Antonio Furfaro e Massimo Surace, impegnati nella categoria “Umberto Caselli”, e Francesco Lubieri, protagonista della finale Brazil Caffè. Importante anche il contributo di Giuseppe Pellicone, componente dello staff che ha supportato la squadra durante le diverse fasi della gara.

La soddisfazione del coordinatore Carmelo Martino

Dietro i risultati ottenuti a livello nazionale c’è un percorso condiviso, caratterizzato da mesi di preparazione, confronto e spirito di squadra, sotto la guida del coordinatore Carmelo Martino, che ha seguito e sostenuto i giovani professionisti durante tutte le fasi dell’esperienza. “Siamo orgogliosi di questi ragazzi, che hanno saputo affrontare una gara di livello nazionale con serietà, talento e grande spirito di squadra – ha dichiarato il coordinatore Carmelo Martino –. Il primo posto di Dario e il doppio riconoscimento di Georgiana sono il frutto di mesi di preparazione e di sacrifici, ma anche la dimostrazione che il lavoro di gruppo paga sempre. Un grazie a tutti i partecipanti e allo staff: questo risultato non è un traguardo, ma un punto di partenza per le prossime sfide”. Particolare soddisfazione è stata espressa per la competenza, lo stile e la professionalità con cui Fiume, Pop e Martino hanno rappresentato il gruppo, oltre che per l’impegno dimostrato da tutti i partecipanti. I riconoscimenti ottenuti costituiscono una base importante sulla quale costruire le prossime esperienze competitive nel mondo del bartending.