Sono stati circa 400 gli studenti che questa mattina hanno visitato lo stadio “Giovanni Celeste” di Messina nell’ambito delle Giornate FAI per le Scuole 2026. Un’occasione per conoscere da vicino uno dei luoghi che hanno segnato la storia calcistica messinese. Ad accompagnare la visita sono stati gli studenti dell’IC Leopardi, che hanno vestito i panni di ciceroni e illustrato ai compagni la storia dell’impianto. Tra le scuole presenti anche l’IC Catalfamo e l’Istituto Sant’Ignazio. Per l’occasione, sono state esposte fotografie e alcuni cimeli legati al passato della società giallorossa. Alla mattinata ha preso parte anche una delegazione della prima squadra, guidata dal capitano Oliver Kragl. I bambini hanno accolto i calciatori con cori e striscioni dedicati al Messina. Al termine della visita, i giocatori si sono intrattenuti con gli studenti per foto e autografi. Il club ha inoltre riservato ai più piccoli alcuni gadget e cappellini della società, accompagnando la mattinata con una merenda offerta a tutti i partecipanti.

Presente all’iniziativa anche il club manager, Maurizio Mantineo, che ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni e avvicinarle alla realtà giallorossa: “È un’iniziativa molto positiva, che si sposa pienamente con la mission del club: valorizzare il brand Messina e far conoscere la nostra realtà anche alle nuove generazioni. Crediamo sia importante avvicinare i bambini alla squadra e trasmettere loro, sin da piccoli, il senso di appartenenza ai colori giallorossi. Per noi è sempre un piacere partecipare a momenti come questo e vedere l’entusiasmo con cui i più piccoli vivono il rapporto con il Messina”. “Anche il presidente Justin Davis è particolarmente attento a queste attività e all’importanza di coinvolgere i bambini. Siamo felici di poter dare il nostro contributo alla crescita di nuovi tifosi e rafforzare il legame tra la squadra e il territorio. Ringrazio il capo della delegazione FAI di Messina, Nico Pandolfino, per aver promosso questa iniziativa”, ha concluso Mantineo.