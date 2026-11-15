Giornata mondiale delle vittime della strada, Meloni: “la sicurezza è una priorità, il Governo continuerà a fare la sua parte”

Ricordare le vittime degli incidenti stradali, esprimere vicinanza alle loro famiglie e rafforzare l’impegno per evitare che altre vite vengano spezzate. È questo il messaggio lanciato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della Giornata mondiale e nazionale in memoria delle vittime della strada, una ricorrenza che richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione, dell’educazione e della sicurezza nella circolazione. “Onorare il ricordo delle vittime, essere al fianco dei loro cari e delle loro famiglie, rinnovare l’impegno per impedire che altre vite possano essere spezzate sulle nostre strade. Questo è il messaggio che ribadiamo oggi, in occasione della Giornata mondiale e nazionale in memoria delle vittime della strada”, ha dichiarato Meloni, sottolineando come la tutela della vita sulle strade rappresenti una responsabilità che coinvolge l’intera società.

Sicurezza stradale, Meloni: “una priorità che parte dall’educazione”

Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio ha posto particolare attenzione al ruolo della formazione e dell’educazione stradale, evidenziando come la prevenzione degli incidenti debba cominciare molto prima di mettersi al volante. La conoscenza delle regole e la consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti costituiscono, secondo Meloni, elementi fondamentali per proteggere se stessi e gli altri. “La sicurezza stradale è una priorità e si fonda sull’educazione, sulla formazione e sulla promozione di comportamenti consapevoli. Perché la sicurezza non comincia quando ci si mette alla guida, ma nel momento in cui si impara che il rispetto delle regole è la precondizione per proteggere la propria vita e quella degli altri”, ha affermato il premier. Un obiettivo che non può essere affidato esclusivamente alle istituzioni o alle forze dell’ordine, ma che richiede il contributo di tutti i soggetti coinvolti nella formazione e nella sensibilizzazione dei cittadini. “Rendere sicura la circolazione dei veicoli e delle persone è una sfida che chiama in causa tutti: le Istituzioni ad ogni livello, le Forze dell’Ordine, la scuola, le famiglie, le agenzie educative, l’opinione pubblica e i mezzi di comunicazione”, ha aggiunto.

Gli interventi del Governo per infrastrutture e prevenzione

Meloni ha quindi ribadito l’impegno dell’esecutivo nel miglioramento delle infrastrutture stradali, nel rafforzamento delle misure di prevenzione e nell’aggiornamento delle regole per la circolazione. Un percorso che, nelle parole del Presidente del Consiglio, deve puntare a ridurre il più possibile i pericoli per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. “Il Governo continuerà a fare la propria parte in questo difficile percorso, per migliorare le infrastrutture e rendere le strade sempre più sicure, garantire regole più efficaci e al passo coi tempi, costruire le condizioni affinché i rischi possano ridursi al minimo”, ha assicurato. Il premier ha inoltre richiamato il lavoro svolto insieme al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, facendo riferimento alle risorse destinate alla sicurezza delle infrastrutture e alle iniziative rivolte soprattutto alle nuove generazioni. “In questi anni, con il Ministro Salvini, abbiamo lavorato in questa direzione. Insieme alle maggiori risorse per la sicurezza delle infrastrutture, sono stati rafforzati gli interventi e le azioni operative sulla sicurezza stradale, oltre che le campagne educative e formative rivolte ai più giovani”, ha spiegato.

Il ricordo di Elena Aubry e l’impegno delle famiglie delle vittime

Una parte significativa del messaggio è stata dedicata ai familiari delle persone che hanno perso la vita sulle strade e, in particolare, a coloro che hanno scelto di trasformare il proprio dolore in un impegno concreto per la collettività. Il Presidente del Consiglio ha rivolto un pensiero alle associazioni nate per promuovere la cultura della sicurezza stradale e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze degli incidenti. “In questa Giornata, il nostro abbraccio va a tutti i famigliari delle vittime e a quanti di loro hanno deciso di trasformare la memoria in impegno attivo, fondando organizzazioni e promuovendo iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale”, ha dichiarato Meloni.

Tra le testimonianze ricordate dalla premier c’è quella di Graziella Viviano, madre di Elena Aubry, tragicamente scomparsa a Roma nel 2018. Dopo la morte della figlia, Viviano ha dato vita a un’associazione dedicata alla sua memoria, impegnata nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione a chi si sposta su due ruote. “Come ha fatto Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, tragicamente scomparsa a Roma nel 2018, che ha dedicato a sua figlia un’associazione impegnata su questo fronte e che si occupa in particolare della sicurezza di chi viaggia su due ruote”, ha ricordato il Presidente del Consiglio, riconoscendo il valore delle iniziative portate avanti dai familiari delle vittime.

Meloni: “la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa”

Nel concludere il suo messaggio, Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria delle persone scomparse, non soltanto attraverso le commemorazioni, ma anche mediante attività capaci di contribuire concretamente alla prevenzione degli incidenti. Raccontare le storie delle vittime e sensibilizzare i cittadini può infatti aiutare a diffondere comportamenti più prudenti e responsabili. “Purtroppo, nessuno potrà restituire loro chi non c’è più, ma raccontare le storie e sensibilizzare i cittadini su quello che è accaduto può essere decisivo per salvare altre vite. È un impegno preziosissimo, che le Istituzioni riconoscono e che continueranno a valorizzare. Perché la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa, e solo insieme è possibile raggiungere l’obiettivo”, ha concluso il premier.