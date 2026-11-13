Giornata mondiale della Gentilezza, tre libri da regalare a Natale: dalla Calabria un viaggio tra storia, cultura e tradizioni

Oggi, 13 novembre 2026, è la giornata internazionale della gentilezza; ovvero un invito ad essere più bravi e generosi verso tutti, pure in preparazione del Natale, quando la bontà dovrebbe essere un obbligo non soltanto tradizionale o religioso ma semplicemente etico. Così l’Università delle Generazioni intende adesso cercare di aiutare chi si prepara a dimostrarsi più premuroso del solito per portare gioia a persone care o stimate, attraverso un utile dono che si pensa possa essere gradito: un libro, ovvero un regalo che resta nell’anima e nel tempo. Ne ha scelti tre di varia natura e destinazione. Tutti preziosi. Tutti acquistabili sulle piattaforme internet.

Il primo libro è dedicato a bambini e ragazzi: “La bottega delle campane” ovvero 61 pagine bellamente illustrate a colori, nate all’interno della più antica fabbrica di campane del mondo, la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone del Molise (mille anni di tradizione e di segreti per produrre la cosiddetta “Voce degli Angeli”). Tale assai bella e istruttiva pubblicazione si avvale dei disegni di Paola Patriarca (moglie del contitolare Maestro Armando Marinelli) e dei testi di Gioconda Marinelli (figlia di Pasquale senior, ultima e più carismatica guida della stirpe di questi campanari millenari) ma pure della collaborazione di altri familiari.

La guida e il protagonista di questa magica narrazione è un bambino, Pietro, che chiede al papà artista e fonditore come si fa una campana; e il papà spiega i vari procedimenti e le numerose fasi che poi portano quelle magiche sonorità sui campanili di tutto il mondo. E, tra l’altro, non c’è regione italiana che non abbia il suono di numerose campane Marinelli. Quindi, un libro esclusivo in assoluto.

Il secondo libro è “L’Alberello Enotrio” di Massimo Tigani Sava giunto in pochissimi anni già alla sesta edizione aggiornata e ampliata tanto da raggiungere le 460 pagine, sempre con maggiori e più complete note esplicative e bibliografiche, fotografie a colori o in bianco e nero. Uno strumento indispensabile specialmente per chi si occupa di eno-gastronomia sia in modo professionale che amatoriale, ma anche domestico o storico-culturale. Infatti, il racconto parte dagli antichi Enotri (il popolo del vino che, 3500 anni fa, abitava l’Istmo di Marcellinara, tra Lamezia e Squillace) e dal loro Re Italo il quale, oltre ad avere inventato la democrazia etica, con i sissizi (pasti comuni) ha dato l’avvio alla “dieta mediterranea” che poi si è diffusa in tanti popoli bagnati da questo nostro mare.

Quindi il discorso sui prodotti agro-alimentari e sulle consuetudini di portarli a tavola attraversa tutti i secoli fino ai nostri giorni. Tale volume farebbe la gioia degli appassionati del settore e aumenterebbe la considerazione e l’orgoglio di essere italiani, in particolare calabresi, con alle spalle una tradizione di oltre tre millenni. Unica al mondo! L’Autore insiste sul fatto che il nome “Italia” sia nato proprio in Calabria e ne porta le fonti storiche più importanti. Un patrimonio unico questo, ancora da valorizzare.

Il terzo libro è “Aristrocratici servitori” di Roberto Fuda che ha indagato a fondo sulle “corrispondenze tra nobiluomini del Regno di Napoli e la Corte Medicea di Firenze in età spagnola” (secoli 16° e 17°). In 344 pagine, l’Autore narra molto abilmente le tante strategie diplomatiche degli aristocratici del regno napoletano, con particolare riguardo per quelli calabresi. Tra questi ultimi, brillano di luce propria i Carafa di Roccella Jonica le cui ambizioni hanno cercato rafforzamento ed espansione attraverso un servizio fedele alla Corona e persino l’uso strategico di rapporti diretti con la casata dei Medici.

Per chi ama la storia della Calabria risulta assai avvincente la narrazione e la molto ricca documentazione riportata da Roberto Fuda, il quale, avendo svolto il ruolo di dirigente di settore nell’Archivio di Stato di Firenze, è stato assai abile nel coniugare l’indispensabile precisione storica con accattivanti aspetti di costume, anche locale, delle varie Signorie che hanno condizionato per secoli il territorio e la società in Calabria.

Sicuramente ogni lettore potrà trovare un qualche riferimento di più diretto interesse per il proprio paese o la propria città, rendendo assai appassionante la lettura di un periodo molto importante ma ancora poco analizzato sia dalla Storia che dalla Letteratura.