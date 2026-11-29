“Il 28 novembre si celebra la Giornata del Mar Mediterraneo (Day of the Mediterranean), istituita dall’Unione per il Mediterraneo per riaffermare l’identità comune, la ricchezza ecologica e le sfide condivise di un bacino che custodisce una straordinaria biodiversità marina e costiera, ma che oggi è uno degli hotspot più vulnerabili ai cambiamenti climatici, all’inquinamento da plastiche e al traffico marittimo. In questa edizione 2026, il nostro contributo non vuole limitarsi a una celebrazione formale, ma rilancia una proposta concreta e strategica maturata lungo le coste siciliane e nello Stretto di Messina: estendere la possibilità di aderire e sottoscrivere la Carta di Partenariato del Santuario Pelagos a tutti i Comuni e a tutte le Città sul Mare, superando l’attuale perimetro geografico ristretto all’area nord-occidentale (Italia, Francia e Principato di Monaco)“. È quanto sostenuto, attraverso un comunicato stampa, da AssoCEA Messina.

Perché il Santuario Pelagos riguarda tutto il Mediterraneo

“I cetacei – balenottere comuni, capodogli, stenelle, tursiopi, grampi, zifi – non conoscono linee tracciate sulle carte nautiche. Le loro rotte migratorie, le aree di alimentazione e di riproduzione attraversano l’intero bacino: dal Mar Ligure fino allo Stretto di Messina, dal Tirreno meridionale allo Ionio, dal Canale di Sicilia fino all’Adriatico.

La Carta di Partenariato Pelagos rappresenta già oggi uno strumento prezioso di governance locale, perché impegna le amministrazioni comunali a:

ridurre le fonti di inquinamento marino e l’abbandono di rifiuti plastici;

promuovere campagne di sensibilizzazione nelle scuole e tra gli operatori del mare;

monitorare gli impatti delle attività antropiche e del traffico nautico sugli habitat dei mammiferi marini;

sostenere la ricerca scientifica e la citizen science.

Limitare questo strumento virtuoso a una sola porzione di costa significa rinunciare a una rete mediterranea integrata di amministrazioni locali sentinelle della biodiversità. Allargare la firma della Carta Pelagos a ogni Comune costiero significa trasformare una buona pratica regionale in un patto civico e istituzionale pan-mediterraneo“, rimarca AssoCEA.

Dalla costa alla Macchia Mediterranea: l’ecosistema unico dell’interfaccia terra-mare

“La tutela del Mare Nostrum non inizia sulla battigia, ma nell’entroterra. L’ecologia ci insegna che la salute delle acque costiere e dei cetacei è indissolubilmente legata alla qualità degli ecosistemi terrestri che vi si affacciano: la macchia mediterranea, le fiumare, le zone umide retrodunali e i paesaggi agrari storici.

È questa la visione sistemica che portiamo avanti come AssoCEA Messina APS, e chiederemo trai i primi sostegno agli Amici di Basta Plastica in Mare APS, del Museo del Mare di Milazzo e al Comitato Promotore della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea. Così come i Comuni diventano “Custodi della Macchia Mediterranea” per proteggere la biodiversità terrestre e contrastare il consumo di suolo e la desertificazione, ogni Città sul Mare deve poter diventare ufficialmente custode dei cetacei e dell’ecosistema marino attraverso la Carta Pelagos“, aggiunge l’associazione messinese.

Un appello alle istituzioni e alle comunità locali

“Dallo Stretto di Messina – crocevia biogeografico unico al mondo, corridoio migratorio per la fauna marina e terrestre, laboratorio naturale che unisce il Tirreno e lo Ionio – lanciamo un appello ai Ministeri competenti, al Segretariato Permanente dell’Accordo Pelagos, ad ANCI e alle Amministrazioni Comunali costiere: apriamo le porte della Carta Pelagos a tutti i Comuni rivieraschi.

Celebrare la Giornata del Mar Mediterraneo 2026 significa passare dalla consapevolezza alla responsabilità condivisa, coinvolgendo scuole, pescatori, diportisti, università e cittadini – come già facciamo con i percorsi di Futuri Cittadini Responsabili 2.0, Sentinelle del Mare Jonio e le attività di monitoraggio partecipativo nella Rete Natura 2000. Perché il Mediterraneo si salva soltanto se ogni città che vi si affaccia sceglie di esserne custode attiva“, conclude AssoCEA Messina.