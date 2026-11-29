Giorgio Tabacco scrive una pagina indimenticabile nella storia dello sport di Messina. Il giovane talento del Ct Vela Messina ha conquistato il suo primo titolo nel circuito Challenger, imponendosi sul cemento di Monastir, in Tunisia, al termine di una settimana straordinaria. Un’impresa costruita giorno dopo giorno, partendo dalle qualificazioni e superando sette avversari consecutivamente, fino al trionfo nella finalissima contro il francese Gabriel Debru. Il tennista messinese, classe 2003, si è aggiudicato il Challenger M50 di Monastir, torneo con un montepremi di 63mila dollari, vincendo l’ultimo atto con il punteggio di 7-5, 6-3. Un successo che gli permette di compiere un balzo di ben 184 posizioni nel ranking mondiale, raggiungendo il numero 428 della classifica. Non si tratta soltanto di un importante risultato personale, ma di un traguardo senza precedenti per il tennis peloritano: mai prima d’ora un tennista messinese era riuscito a ottenere un risultato così prestigioso nel circuito Challenger.

Giorgio Tabacco vince il Challenger di Monastir: battuto Gabriel Debru in finale

A rendere ancora più significativo il successo di Tabacco è il valore dell’avversario affrontato nell’ultimo atto del torneo tunisino. Il francese Gabriel Debru, numero 554 del ranking mondiale, in passato aveva occupato una posizione intorno alla 250ª della classifica internazionale. In semifinale, inoltre, aveva eliminato il belga Kimmer Coppejans, prima testa di serie del tabellone. La finale è stata condizionata dal forte vento, che ha reso particolarmente complicate le condizioni di gioco. Tabacco è riuscito a imporsi nel primo set con il punteggio di 7-5, per poi prendere il sopravvento nella seconda frazione. Decisivo il finale del secondo set, quando il messinese, avanti 5-3, è riuscito ad annullare due palle break, evitando di riaprire l’incontro e chiudendo definitivamente la partita sul 6-3. Una prova di carattere nel momento più delicato della finale, che ha consegnato al giovane atleta siciliano il titolo più importante della sua carriera.

Dalle qualificazioni al trionfo: le sette vittorie di Giorgio Tabacco in Tunisia

Il successo di Monastir assume contorni ancora più straordinari considerando il percorso compiuto dal tennista del Ct Vela Messina. Tabacco, infatti, non era inserito direttamente nel tabellone principale, ma ha dovuto conquistare l’accesso al torneo attraverso le qualificazioni. Il messinese ha superato inizialmente l’altro italiano Simone Agostini con un netto 6-3, 6-0, per poi imporsi sullo spagnolo Pablo Aunion con il punteggio di 7-5, 6-2. Una volta conquistato l’accesso al tabellone principale, Tabacco ha affrontato un altro spagnolo, Alberto Barroso Campos. Dopo aver perso il primo set, il siciliano è riuscito a ribaltare l’incontro, imponendosi per 3-6, 6-4, 6-0. È stato l’unico set perso dal messinese durante l’intero torneo. Da quel momento, infatti, Tabacco ha conquistato tutti gli incontri successivi senza concedere neppure una frazione agli avversari.

Tabacco travolgente contro Coulibaly, Kelm e Pankin

Negli ottavi di finale, Giorgio Tabacco ha eliminato l’ivoriano Eliakim Coulibaly, ottava testa di serie del torneo, con un eloquente 6-2, 6-0. Nei quarti di finale è arrivata un’altra convincente affermazione contro il tedesco Yannik Kelm, battuto per 6-1, 6-3. In semifinale, il tennista messinese ha avuto la meglio sul russo Semen Pankin, numero 423 della classifica mondiale, imponendosi con un duplice 6-3 e conquistando così l’accesso alla prima finale Challenger della sua carriera. Il successo contro Debru ha completato un percorso praticamente perfetto: sette vittorie consecutive, quattordici set conquistati e soltanto uno perso. Numeri che restituiscono la dimensione dell’impresa realizzata dal giovane atleta peloritano sul cemento tunisino.

Ranking mondiale, Giorgio Tabacco guadagna 184 posizioni: è il numero 428

Il trionfo di Monastir produce conseguenze particolarmente importanti anche sul piano della classifica internazionale. Grazie al successo in Tunisia, Giorgio Tabacco compie un autentico balzo nel ranking mondiale ATP, guadagnando ben 184 posizioni e raggiungendo il numero 428. Un avanzamento significativo nel percorso di crescita del classe 2003, che attraverso il successo nel circuito Challenger consolida la propria presenza nel panorama del tennis professionistico internazionale. La vittoria rappresenta un passaggio importante anche in prospettiva, considerando quanto la posizione nella classifica mondiale incida sulla possibilità di accedere ai tabelloni dei tornei e di confrontarsi con avversari di livello sempre più elevato.

La carriera di Giorgio Tabacco: dai successi ITF al primo titolo Challenger

Prima della straordinaria settimana tunisina, Giorgio Tabacco aveva già disputato quattro finali nel circuito ITF, conquistando due titoli. Il primo successo era arrivato nel 2024 a Villena, in Spagna, mentre nel 2025 il messinese aveva trionfato a Bologna. La vittoria di Monastir rappresenta dunque un ulteriore salto di qualità rispetto ai precedenti risultati ottenuti in carriera. Il talento peloritano, che già da giovanissimo aveva partecipato agli appuntamenti delle selezioni nazionali giovanili di tennis, anche a Reggio Calabria, raggiunge adesso un nuovo e prestigioso traguardo del proprio percorso sportivo. Il passaggio dai successi nel circuito ITF alla conquista di un titolo Challenger testimonia la crescita del tennista messinese, capace di centrare il bersaglio grosso alla prima finale disputata nella categoria.