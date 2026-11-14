Gioiosa Ionica, una giornata dedicata alla prevenzione del diabete: controlli gratuiti, eventi e camminata solidale

Dalla Sagra del Pezzo Duro alla Giornata mondiale del diabete. Prosegue la collaborazione tra l’A.G.D. dei Due Mari, Associazione Giovani con Diabete, e l’APS Pro Loco UNPLI di Gioiosa Ionica. Oggi pomeriggio piazza Vittorio Veneto ospiterà un incontro di informazione e sensibilizzazione aperto a tutti. L’iniziativa è promossa dall’A.G.D. dei Due Mari, presieduta da Marta Carbonaro, con il sostegno organizzativo della Pro Loco e il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica.

Il legame tra le due realtà si è consolidato lo scorso 8 agosto, durante la 32ª edizione della Sagra del Pezzo Duro. In quell’occasione l’associazione ha partecipato a un incontro sulla storia e sul consumo del gelato, inserito nel programma della manifestazione dedicata al dolce simbolo della tradizione gioiosana. Da quell’esperienza è nata la scelta di ritrovarsi a Gioiosa Ionica per la Giornata mondiale del diabete.

“Siamo felici che l’A.G.D. dei Due Mari abbia scelto Gioiosa Ionica per questa giornata», dichiara Rosario Bombardiere, presidente della Pro Loco. «Durante la Sagra del Pezzo Duro abbiamo conosciuto da vicino il lavoro dell’associazione e avviato un dialogo sul diabete e sull’alimentazione. Per questo ringrazio Vincenzo Mazzaferro, vicepresidente UNPLI Reggio Calabria e referente della nostra Pro Loco per queste iniziative. È stato lui ad avviare il confronto con l’A.G.D. dei Due Mari e a favorire la collaborazione che ci porta a organizzare insieme questo appuntamento. Sarà un’occasione per fare domande ai professionisti e conoscere chi sostiene ogni giorno i giovani con diabete e le loro famiglie”.

Dalle 16.30, ai controlli glicemici gratuiti e agli incontri con i professionisti si affiancheranno degustazioni e attività per i bambini. Dopo la dimostrazione di karate, alle 17.30 partirà la camminata solidale per le vie del borgo. Il pomeriggio si concluderà con l’illuminazione in blu del Municipio e la premiazione del concorso di disegno «Il cerchio azzurro». La prevenzione comincia anche dalla possibilità di fare una domanda in un luogo familiare. Il confronto con i professionisti può aiutare a chiarire dubbi e a capire a chi rivolgersi dopo l’incontro. Per i giovani che convivono con il diabete e per le loro famiglie, la giornata è anche un’occasione per conoscere un’associazione che può offrire ascolto e sostegno nella vita quotidiana.

In questo le Pro Loco possono dare un contributo concreto. Il rapporto con le famiglie, le scuole e le associazioni permette loro di coinvolgere anche chi difficilmente parteciperebbe a un incontro dedicato alla salute. A Gioiosa Ionica, il dialogo avviato durante una sagra trova così un seguito in piazza, dove i cittadini potranno conoscere persone e realtà a cui rivolgersi anche dopo la manifestazione.