“Il Partito Democratico di Gioiosa Ionica esprime soddisfazione e sostegno all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale sulla lotta al randagismo e la tutela degli animali d’affezione. Come già sottolineato dal Sindaco Luca Ritorto, investire nella prevenzione con interventi concreti e strutturali che prevedono la collaborazione fra istituzioni, associazioni e cittadini, significa tutelare gli animali perseguendo una gestione più sostenibile delle risorse pubbliche. Facciamo nostre le parole del Sindaco e ringraziamo sinceramente l’Assessore Enrico Tarzia per l’ottimo lavoro svolto“. È quanto si legge in un comunicato stampa del PD di Gioiosa Ionica.

“Fin dal primo giorno, ha interpretato la delega ai diritti degli animali non come un compito formale e di secondaria importanza, ma come un impegno costante fatto di ascolto, programmazione e concretezza. Grazie al suo impegno e al dialogo continuo con le associazioni e i volontari, gli indirizzi politici si sono tradotti in atti amministrativi concreti.

Questo percorso permette oggi di affrontare con maggiore serenità, grazie a una programmazione di lungo periodo, un problema complesso, trasformandolo in un’opportunità di crescita per la comunità.

Il programma, avviato in conformità con la legge regionale n. 45/2023 e concretizzatosi con la firma di una convenzione triennale con l’associazione di volontariato “la zampa nel cuore”, prevede: il censimento dei cani liberi e delle colonie feline, accompagnato da una campagna sistematica di sterilizzazione; l’incentivo alle adozioni e all’affidamento consapevole, attraverso percorsi di informazione e sensibilizzazione; la progressiva diminuzione del numero di animali costretti nei ricoveri che nel tempo si tradurrà in un risparmio virtuoso per le casse dell’ente, liberando risorse pubbliche da destinare ad altri servizi essenziali per i cittadini.

Ribadiamo che la tutela dell’ambiente, del territorio e degli animali per noi del Partito Democratico non sono temi marginali, ma pilastri fondamentali di una politica amministrativa moderna. Per questo motivo, faremo la nostra parte affinché questa sinergia tra istituzioni, associazioni del territorio e cittadinanza sia forte, partecipata e duratura. Costruire una Gioiosa più giusta e accogliente passa anche da qui. Avanti così!”, conclude il PD di Gioiosa Ionica.