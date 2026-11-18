Contrastare il randagismo attraverso la prevenzione, tutelare il benessere degli animali d’affezione e promuovere una gestione più efficiente delle risorse pubbliche. Su questi obiettivi si fonda il percorso avviato dall’Amministrazione comunale di Gioiosa Ionica che si concretizza oggi nella sottoscrizione di una convenzione triennale con l’Associazione “La Zampa nel Cuore” ODV, dedicata alla lotta al randagismo e alla sensibilizzazione dei cittadini nella cura degli animali d’affezione.

Un impegno che parte con l’indirizzo politico dato dalla Giunta comunale e che si è tradotto in un avviso pubblico per l’individuazione di un’associazione in grado di operare sul territorio. In conformità con quanto previsto dalla legge regionale Calabria n. 45/2023, il programma prevede il censimento dei cani liberi sul territorio comunale e delle colonie feline, interventi di sterilizzazione, iniziative per favorire l’affidamento e l’adozione degli animali, oltre ad attività di informazione e sensibilizzazione.

“Con questo percorso – dichiara il Sindaco Luca Ritorto – l’Amministrazione conferma la volontà di affrontare il randagismo con interventi concreti e strutturali. Investire nella prevenzione significa tutelare gli animali e perseguire una gestione più sostenibile delle risorse pubbliche. È un impegno che richiede la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini per raggiungere risultati duraturi nel tempo”.

“Contrastare il randagismo – dichiara l’Assessore Enrico Tarzia – è una scelta di civiltà, perché significa promuovere una maggiore cultura della responsabilità, incoraggiando comportamenti in grado di favorire il benessere degli animali d’affezione. Il censimento, la sterilizzazione e la promozione delle adozioni rappresentano strumenti fondamentali per prevenire le nascite incontrollate con tutte le conseguenze che ne derivano. Un’azione preventiva che, oltre a migliorare le condizioni degli animali, può contribuire nel tempo a contenere i costi sostenuti dall’ente per il loro ricovero e il mantenimento nei canili sanitari e rifugio”.

Per la realizzazione delle attività è previsto un rimborso spese fino a 5.000 euro annui, subordinato alla rendicontazione degli interventi effettuati. L’obiettivo è costruire un’azione continuativa, capace di produrre benefici per il benessere degli animali d’affezione, per la comunità e per la sostenibilità della spesa pubblica.