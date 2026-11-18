“In mezzo a tante persone che gettano i rifiuti per terra, io scelgo di raccoglierli. Qualcuno potrà anche prendermi per pazza, ma voglio instillare in voi il beneficio del dubbio“. È racchiuso nelle parole di Maria Cristina Altomonte, referente locale di Plastic Free, il messaggio che ha accompagnato le due sessioni di sensibilizzazione ambientale svoltesi martedì 17 novembre presso l’Istituto di Istruzione Superiore “F. Severi” di Gioia Tauro, coinvolgendo complessivamente circa 100 studenti delle classi seconde.

Un invito a interrogarsi sulle proprie abitudini, a non considerare normale ciò che normale non dovrebbe essere e, soprattutto, a comprendere che anche un gesto apparentemente insignificante può rappresentare una scelta diversa rispetto ai comportamenti più diffusi.

Il beneficio del dubbio è stato il filo conduttore dei due incontri curati da Maria Cristina Altomonte, referente locale di Plastic Free, e Deborah Serratore, referente Plastic Free Palmi. Non una semplice lezione sull’inquinamento, ma un’occasione per stimolare nei ragazzi una riflessione personale sul rapporto tra essere umano e ambiente.

All’iniziativa hanno preso parte Maria Domenica Speranza, assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Gioia Tauro, il dirigente scolastico Fortunato Praticò e Domenica Velardo, docente referente per l’Educazione civica, insieme al corpo docente dell’istituto. Proprio la professoressa Velardo ha introdotto e moderato gli incontri, nell’ambito di un percorso di sensibilizzazione ambientale che porta avanti da tempo, con l’obiettivo di tradurre le conoscenze acquisite dagli studenti in classe in comportamenti concreti e responsabili. Fondamentale anche il supporto dei tecnici dell’Auditorium Nicolas Green, che ha ospitato le attività.

Attraverso la proiezione di video e materiale informativo, gli studenti hanno potuto approfondire le conseguenze dell’inquinamento da plastica sull’ambiente, sugli animali e sulla salute umana. Dalle immagini delle specie marine intrappolate nei rifiuti ai pericoli legati all’ingestione della plastica, fino alla presenza delle microplastiche nella catena alimentare, il percorso ha mostrato quanto il problema sia esteso e riguardi direttamente anche la vita quotidiana.

Particolare attenzione è stata riservata alla produzione mondiale di plastica, ai lunghissimi tempi di degradazione dei materiali e ai limiti del riciclo, sottolineando come la raccolta differenziata, pur essendo indispensabile, non possa rappresentare l’unica risposta all’emergenza ambientale.

Un approfondimento specifico ha riguardato le microplastiche e le nanoplastiche, particelle derivanti anche dalla progressiva frammentazione dei rifiuti plastici. Agli studenti è stato spiegato come queste particelle possano provenire non soltanto dalla dispersione di bottiglie, imballaggi e altri oggetti, dal lavaggio degli indumenti sintetici e dalla degradazione di numerosi materiali di uso quotidiano.

Le immagini proiettate hanno mostrato, tra l’altro, come le microfibre rilasciate durante il lavaggio dei tessuti sintetici possano raggiungere, attraverso le acque di scarico, fiumi e mari. Un fenomeno spesso invisibile, ma che contribuisce alla diffusione dell’inquinamento anche lontano dai luoghi in cui i materiali vengono utilizzati.

Spazio anche alle possibili conseguenze sulla salute umana, un ambito sul quale la ricerca scientifica sta ancora approfondendo gli effetti dell’esposizione. Durante la proiezione sono stati illustrati i potenziali rischi di natura fisica, chimica e microbiologica: il corpo umano ingerisce quotidianamente plastica, delle dimensioni di una carta di credito a settimana provocando il rischio di malattie gravi.

“Non possiamo rimanere a guardare” è stato un altro dei messaggi proposti agli studenti attraverso il materiale audiovisivo di Plastic Free. L’associazione di volontariato, impegnata su tutto il territorio nazionale nella sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica, soprattutto monouso, ha illustrato anche i risultati delle proprie attività. Nella presentazione sono stati riportati quasi quattro milioni di chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente, oltre 6.500 appuntamenti organizzati, più di 242mila studenti sensibilizzati e oltre 3.000 scuole raggiunte. Numeri che raccontano la dimensione di un impegno collettivo al quale si affiancano le attività di tutela delle tartarughe marine e le collaborazioni con le amministrazioni comunali.

Dalla conoscenza alle azioni quotidiane: una parte della sensibilizzazione è stata dedicata proprio alle alternative concrete per ridurre la produzione di rifiuti. Agli studenti sono stati mostrati esempi semplici, come sostituire le buste monouso con borse riutilizzabili, preferire una borraccia alle bottigliette di plastica, scegliere frutta e verdura senza confezioni superflue e limitare gli imballaggi anche negli acquisti alimentari.

L’attenzione si è concentrata inoltre sull’abbigliamento, invitando a valutare, quando possibile, l’utilizzo di tessuti naturali come cotone, lana e lino in alternativa alle fibre sintetiche, responsabili del rilascio di microfibre durante i lavaggi. Anche i prodotti per l’igiene personale sono stati oggetto di riflessione, attraverso il confronto tra confezioni usa e getta e alternative solide, ricaricabili o con minore impiego di plastica.

Un momento particolarmente significativo ha riguardato il lancio dei palloncini durante feste, ricorrenze e celebrazioni, una consuetudine apparentemente innocua, ma dalle conseguenze potenzialmente gravi per l’ambiente e per gli animali. Attraverso immagini esplicative, è stato mostrato come i palloncini, una volta liberati in aria, finiscano inevitabilmente per ricadere sul terreno oppure in mare, trasformandosi in rifiuti difficili da recuperare.

I frammenti di palloncini possono essere scambiati per cibo da tartarughe marine, uccelli e altri animali, mentre nastri e cordini possono provocare pericolosi intrappolamenti. Le immagini di esemplari rimasti vittime di questi materiali hanno richiamato l’attenzione degli studenti sulle conseguenze di un gesto spesso associato esclusivamente alla gioia e ai festeggiamenti.

Plastic Free ha inoltre illustrato il proprio impegno per una normativa nazionale che contrasti il rilascio dei palloncini nell’ambiente, invitando a sostenere la petizione disponibile sul sito dell’associazione. Un’iniziativa che punta a prevenire la dispersione di materiali dannosi e a promuovere modalità di celebrazione più rispettose della natura.

Agli studenti sono state suggerite anche alternative semplici e concrete, come l’utilizzo di festoni, bandierine e decorazioni riutilizzabili, capaci di rendere ugualmente festosa una ricorrenza senza comportare la dispersione di plastica nell’ambiente.

Non sono mancati gli inviti a partecipare direttamente alle iniziative dell’associazione, dalle giornate di pulizia ambientale alla diffusione delle informazioni tra amici e familiari. Un modo per ricordare che la sensibilizzazione non si esaurisce nell’ascolto, ma può trovare applicazione nelle scelte di ogni giorno.

A conclusione degli incontri, spazio anche al contributo degli stessi studenti, protagonisti della proiezione di alcuni video realizzati dalle classi partecipanti. Un momento che ha permesso ai ragazzi di esprimere, attraverso il linguaggio audiovisivo, la propria attenzione alle tematiche ambientali affrontate durante la giornata.

L’assessore alla Cultura e all’Istruzione Maria Domenica Speranza ha sottolineato come la tutela ambientale debba partire da un cambiamento culturale e delle abitudini quotidiane. Richiamando la propria esperienza negli Stati Uniti, dove l’utilizzo delle borracce è particolarmente diffuso, ha ricordato l’impegno dell’amministrazione comunale nella riduzione della plastica nelle mense scolastiche, anche attraverso la prevista installazione di dispenser d’acqua. “Tutto parte dalla cultura, dalla mentalità“, ha ribadito, invitando gli studenti a diventare modelli positivi per i propri coetanei.

Il dirigente scolastico Fortunato Praticò ha invece posto l’accento sulla responsabilità individuale: “noi abbiamo il compito di passarvi le informazioni. La differenza la fate voi“. Richiamando i danni provocati dalla plastica agli ecosistemi marini, ha evidenziato come la scuola possa fornire conoscenze e stimoli, ma spetti ai ragazzi, insieme alle famiglie, tradurli in comportamenti concreti. Un invito a comprendere che anche le piccole scelte quotidiane possono contribuire a migliorare l’ambiente e la qualità della vita di tutti.

Ma al di là dei numeri e delle immagini, il messaggio più significativo è stato proprio quello di imparare a mettere in discussione i comportamenti abituali.

Raccogliere un rifiuto abbandonato, anziché ignorarlo, significa scegliere di non adeguarsi all’indifferenza. E se quel gesto può suscitare stupore o perfino ironia, può anche generare una domanda in chi osserva: perché qualcuno raccoglie ciò che altri hanno gettato?

È proprio in quella domanda che Altomonte ha voluto individuare il punto di partenza di una maggiore consapevolezza ambientale. Non pretendere che tutti cambino immediatamente comportamento, ma lasciare nei ragazzi un interrogativo capace di accompagnarli anche fuori dalla scuola.

La partecipazione di circa 100 studenti ha dato particolare rilievo all’iniziativa, confermando l’importanza di portare l’educazione ambientale negli istituti scolastici e di coinvolgere direttamente le nuove generazioni.

In un territorio come quello della Piana di Gioia Tauro, dove la salvaguardia del mare, delle spiagge e degli spazi pubblici rappresenta una necessità concreta, il lavoro di sensibilizzazione assume un valore che va oltre la singola giornata.

L’incontro al Severi ha così ribadito il ruolo della scuola nella formazione di una coscienza ambientale, attraverso il confronto con il volontariato e con le realtà associative impegnate nella tutela del territorio.

E forse il risultato più importante di queste due sessioni non sarà misurabile nell’immediato, ma si manifesterà quando almeno uno di quei 100 ragazzi, davanti a un rifiuto abbandonato, si fermerà a riflettere e sceglierà di raccoglierlo anziché voltarsi dall’altra parte.