Migliaia di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, delegati e dirigenti sindacali provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia sono attesi sabato 28 novembre al porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, per la seconda tappa della mobilitazione nazionale della Cisl “Il Patto che unisce”. L’appuntamento è fissato alle ore 9:30 sulla Banchina di Ponente, dove interverranno i segretari generali delle cinque strutture regionali della Confederazione. A concludere la manifestazione sarà la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola. Dopo la prima iniziativa del 7 novembre a Genova, la mobilitazione approda dunque nel Mezzogiorno per rilanciare le proposte del sindacato sulla legge di Bilancio e sostenere la costruzione di un nuovo Patto sociale fondato su lavoro, salari, welfare e sviluppo. La scelta di Gioia Tauro assume un particolare valore simbolico: primo porto italiano per traffico container, lo scalo calabrese rappresenta una delle principali infrastrutture strategiche del Mediterraneo e, secondo la Confederazione, una straordinaria opportunità per la crescita del Sud e dell’intero Paese.

Infrastrutture, occupazione e sviluppo del Mezzogiorno: le richieste della Cisl

Al centro della manifestazione ci saranno le priorità individuate nel Libro Verde della Cisl, a partire dagli investimenti nelle infrastrutture e dal rafforzamento della Zes unica, passando per le politiche fiscali a sostegno delle imprese e dell’occupazione, il contrasto alla fuga dei giovani, la maggiore partecipazione femminile al mondo del lavoro, il potenziamento dei servizi sociali e la lotta alla criminalità organizzata. L’iniziativa di Gioia Tauro rappresenta una tappa del percorso di mobilitazione che culminerà nella manifestazione nazionale del 12 dicembre a Roma. L’obiettivo della Confederazione è chiedere una manovra economica più equa e incisiva, in grado di sostenere famiglie, lavoratori e pensionati e di promuovere una nuova stagione di crescita, coesione e partecipazione.