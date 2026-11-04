Gioco d’azzardo, Straface: “in Calabria 14 centri specializzati per aiutare persone ludopatiche”

“È utile sottolineare che nella Regione Calabria sono presenti ben 14 centri per la presa in carico di persone con disturbi da gioco d’azzardo, nonché dei loro familiari, gestiti da altrettanti Enti del Terzo settore accreditati con il Servizio Sanitario Regionale. Ciascuno dei 14 centri opera attraverso una équipe multidisciplinare composta da psicologi, assistenti sociali, educatori, consulenti psichiatrici e legale. Essi, offrono assistenza in forma semi-residenziale, residenziale e ambulatoriale; inoltre, nella Regione Calabria operano i Ser.D. (Servizi per le Dipendenze) presenti in tutte le 5 Aziende sanitarie e che offrono servizi ambulatoriali di diagnosi e cura ed operano sinergicamente con i 14 centri gestiti dalle comunità terapeutiche. La Regione Calabria realizza tali servizi di presa in carico con percorsi riabilitativi individualizzati, attraverso un apposito Piano Regionale predisposto dal Dipartimento Salute e Servizi sanitari sin dal 2019 e realizzato annualmente dai Ser.D. e dalle Comunità terapeutiche”. Lo dichiara l’assessore Pasqualina Straface commentando l’analisi sul gioco d’azzardo pubblicata da GiocoResponsabile.info.

L’assessore Straface precisa infine che “la Regione Calabria eroga circa 1.300.000,00 ogni anno alle Aziende sanitarie provinciali per la realizzazione di progetti di contrasto alla ludopatia, attraverso azioni di prevenzione nelle scuole e con i centri specializzati a cui rivolgersi per essere supportati ad affrontare la dipendenza da gioco d’azzardo”.

I dati riferiti ai servizi operanti in Calabria sono disponibili presso ogni Azienda sanitaria e il Dipartimento Salute e Servizi sanitari della Regione Calabria.