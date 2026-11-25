Messina si prepara ad accogliere Gigi D’Alessio. In occasione del concerto, inserito nel tour “Gigi Palasport 2026” e in programma martedì 1° dicembre 2026, alle ore 21, al PalaRescifina di San Filippo, il Comune ha predisposto un apposito piano viabile per disciplinare la circolazione nelle strade limitrofe all’impianto sportivo. L’ordinanza del Servizio Mobilità urbana prevede divieti di sosta e di transito, percorsi obbligatori e specifiche aree di parcheggio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei pedoni e agevolare le operazioni di afflusso e deflusso degli spettatori. Le disposizioni saranno in vigore dalle ore 16:30 di martedì 1° dicembre alle ore 3:00 di mercoledì 2 dicembre 2026 e, comunque, fino a cessate esigenze.

Concerto di Gigi D’Alessio a Messina: le strade interessate dai divieti

In via degli Agrumi (strada arginale), nella direzione di marcia mare-monte, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati e il divieto di transito veicolare, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il cosiddetto “Parcheggio giallo”. In corrispondenza dell’intersezione con via Sacra Famiglia saranno collocate apposite barriere, a cura e spese dell’organizzazione del concerto, con il supporto dei presidi della Polizia Municipale. Sempre in via degli Agrumi, nella direzione monte-mare, sarà istituito il divieto di transito veicolare a monte del PalaRescifina, in corrispondenza del varco di accesso al “Parcheggio giallo”. Il passaggio sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati.

Il divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati, interesserà anche via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via degli Agrumi e via 1 A, per consentire il regolare transito degli autobus ATM. Un ulteriore divieto di transito veicolare scatterà dalle ore 18:30 del 1° dicembre alle ore 3:00 del 2 dicembre, e comunque fino a cessate esigenze, lungo la strada di collegamento tra la strada comunale San Filippo Superiore – contrada Baglio e il “Parcheggio verde” dello stadio “Franco Scoglio”. Anche in questo caso saranno predisposte barriere e presidi a cura e spese della società organizzatrice.

Come raggiungere il PalaRescifina: il percorso obbligatorio

Per tutelare la sicurezza dei pedoni e regolamentare l’accesso ai parcheggi, sarà installata una transennatura longitudinale lungo via degli Agrumi, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il varco di accesso al “Parcheggio giallo”. Sul lato sud della strada sarà ricavato un percorso riservato ai pedoni, mentre sul lato nord sarà consentito il transito dei veicoli dell’organizzazione muniti di apposito contrassegno, dei ciclomotori, dei motocicli e delle autovetture degli spettatori diretti ai parcheggi di pertinenza del PalaRescifina. Per raggiungere le aree di sosta, i veicoli interessati dovranno percorrere obbligatoriamente via A. Celi, via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), la strada perimetrale dello stadio “Franco Scoglio” e il lato nord di via degli Agrumi, nel tratto delimitato dalla transennatura.

Concerto di Gigi D’Alessio a Messina: dove parcheggiare

Per gli autobus provenienti da fuori città sarà riservato il tratto di via degli Agrumi in prossimità della Tribuna Stampa. Una volta esauriti i posti disponibili, i mezzi potranno utilizzare l’area di parcheggio “ospiti” (area verde) dello stadio “Franco Scoglio”. Le autovetture degli spettatori, purché munite dell’apposito contrassegno, potranno sostare nell’area di parcheggio “gialla” dello stadio e nei parcheggi di pertinenza del PalaRescifina, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le aree di sosta del PalaRescifina saranno destinate anche ai veicoli dell’organizzazione, ai ciclomotori e ai motocicli. Il Comune di Messina invita “automobilisti e spettatori a programmare per tempo gli spostamenti, prestare attenzione alla segnaletica temporanea, rispettare i divieti e attenersi ai percorsi indicati e alle disposizioni del personale incaricato della gestione della viabilità”.