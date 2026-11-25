Nella mattinata odierna, presso la Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, si è svolta la cerimonia di intitolazione della sala d’attesa alla memoria del Luogotenente Carica Speciale Giovanni Pio Fichera, già Comandante di quel Reparto dal 2009 al 2025, scomparso prematuramente l’11 maggio 2025, all’età di 59 anni. L’iniziativa, fortemente voluta da tutti i militari della Compagnia di Taormina e dalla cittadinanza, ha inteso rendere un tributo duraturo nel tempo a un Sottufficiale dell’Arma che, per oltre sedici anni, ha guidato la locale Stazione, rappresentando un saldo punto di riferimento per la sicurezza e la legalità di quella comunità. Difatti, dedicare alla sua memoria proprio il locale destinato ad accogliere i cittadini che giungono in caserma, assume un forte valore simbolico e trasforma la Stazione Carabinieri in un luogo vivo anche grazie al ricordo di quel militare.

Nato a Santa Venerina (CT) il 9 aprile 1966 e laureato in Scienze dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Siena, il Lgt. C.S. Fichera aveva intrapreso la sua carriera nell’Arma nel 1985, frequentando il 38° Corso Biennale presso l’allora Scuola Allievi Sottufficiali di Velletri e Firenze. Dopo i primi incarichi operativi in Puglia, nel giugno 1994 era stato trasferito in Sicilia alle dipendenze della Compagnia di Taormina, dove ha prestato servizio ininterrottamente per oltre trent’anni. Infatti, nell’ambito dell’area ionica messinese ha guidato con straordinaria dedizione anche le Stazioni Carabinieri di Casalvecchio Siculo e Sant’Alessio Siculo, per poi completare il suo percorso professionale presso quella di Giardini Naxos, dove si è distinto costantemente per equilibrio, spiccato acume investigativo e profondo attaccamento al territorio.

Inoltre, durante la sua lunga carriera al servizio delle Istituzioni, il Lgt. C.S. FICHERA è stato anche insignito di numerose e prestigiose onorificenze, tra cui il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e la Medaglia d’Argento al Merito di Lungo Comando, nonché la Croce d’Oro per anzianità di servizio. La cerimonia è iniziata con la celebrazione – all’interno della stessa Stazione Carabinieri – di una messa in suffragio del Lgt. C.S. FICHERA, a seguito della quale è stata poi scoperta una targa commemorativa, il tutto alla presenza del Colonnello Lucio Arcidiacono, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, nonché dei familiari del militare e delle autorità civili e militari del territorio. L’intitolazione di oggi ha ulteriormente suggellato il rapporto di stima e gratitudine che la comunità di Giardini Naxos nutre verso la locale Stazione Carabinieri, consegnando anche alle giovani generazioni di militari dell’Arma la testimonianza concreta di un Comandante di Stazione esemplare, che ha onorato fino all’ultimo la sua missione quotidiana al servizio della collettività.