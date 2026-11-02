Gianfranco Rotondi incorona Cateno De Luca: “sarà determinante nella prossima campagna elettorale”

Gianfranco Rotondi esprime parole di grande apprezzamento nei confronti di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, indicandolo come una delle figure destinate ad avere un ruolo centrale nella prossima campagna elettorale. Un riconoscimento politico che affonda le radici nel rapporto tra i due, nato all’interno della Democrazia Cristiana, e che trova una risposta carica di gratitudine da parte dell’ex sindaco di Messina. “Può piacere o non piacere, ma Cateno De Luca sarà il protagonista della prossima campagna elettorale. Sarà determinante. Esordì nella Dc, come mio vice, nel 2006. Sono orgoglioso dell’allievo che ha superato il maestro”, afferma Rotondi, richiamando il percorso politico di De Luca e ricordando gli inizi della loro collaborazione.

La risposta di Cateno De Luca: “Non ti deluderò”

Non si fa attendere la replica di Cateno De Luca, che ringrazia Rotondi e rivendica con orgoglio le proprie radici democristiane, ricordando come quell’esperienza abbia contribuito a formare la sua identità politica e personale. “Grazie Gianfranco. Porto l’esperienza della Dc nel cuore avendo avuto la tessera a 14 anni. È la mia formazione politica e di vita. Tu sei un grande politico. Non ti deluderò”, dichiara il leader di Sud chiama Nord. Uno scambio che riporta al centro il rapporto tra i due esponenti politici e il comune riferimento alla tradizione della Democrazia Cristiana. Da una parte, Rotondi riconosce a De Luca un ruolo potenzialmente determinante nella prossima competizione elettorale; dall’altra, il leader di Sud chiama Nord ribadisce il valore della propria formazione politica e rinnova la stima nei confronti di chi ha accompagnato una fase importante del suo percorso.