La Germania interviene contro la presunta rete di sostegno a Hezbollah in Europa. Le autorità di Berlino hanno disposto il divieto di un’associazione e di tre organizzazioni collegate, accompagnato da una vasta operazione di polizia che ha interessato 28 immobili nella capitale tedesca. Il provvedimento, eseguito il 17 novembre 2026, riguarda l’associazione El-Irschad e le organizzazioni collegate Al-Qaem, Al-Thaqalyn e Qalam Bildungszentrum, quest’ultima attiva nel settore della formazione.

Hezbollah, le accuse delle autorità tedesche

Secondo le autorità berlinesi, le organizzazioni coinvolte avrebbero fornito sostegno finanziario e organizzativo a Hezbollah, contribuendo inoltre alla diffusione della sua propaganda e di contenuti ideologici contrari all’ordinamento costituzionale tedesco.

Le perquisizioni a Berlino hanno interessato sedi associative, locali commerciali e abitazioni di dirigenti e membri delle organizzazioni coinvolte. L’obiettivo dell’operazione è acquisire ulteriori elementi probatori e procedere al sequestro dei beni riconducibili alle strutture vietate. Il provvedimento rappresenta un nuovo intervento delle autorità tedesche contro le attività riconducibili a Hezbollah, già sottoposte a divieto di operatività in Germania dal 2020.