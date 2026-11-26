La Germania ha annunciato l’arresto di due cittadini iracheni sospettati di appartenere a un’organizzazione terroristica che avrebbe pianificato attentati contro obiettivi ebraici in Europa. Secondo quanto emerso dalle indagini, la presunta rete avrebbe individuato obiettivi in Germania e in altri Paesi europei. Secondo la Procura tedesca, i due arrestati sarebbero stati in contatto con Muhammad Bakhur al-Saadi, un alto esponente delle Brigate Hezbollah in Iraq, organizzazione distinta dall’Hezbollah libanese.

Secondo gli inquirenti, al-Saadi sarebbe legato alle Guardie rivoluzionarie islamiche e alla leadership iraniana e avrebbe gestito una rete terroristica responsabile della pianificazione di attentati e tentativi di attentato sul territorio europeo.

Le accuse di reclutamento e finanziamento del terrorismo

Alla fine del 2025, secondo la ricostruzione della Procura tedesca, i due cittadini iracheni avrebbero costituito un’organizzazione separata con l’obiettivo di preparare attentati terroristici in Germania e in altri Paesi europei. Le accuse riguardano anche il presunto reclutamento di nuovi membri e la raccolta di fondi destinati al finanziamento delle attività terroristiche. Le responsabilità dei due arrestati dovranno essere accertate in sede giudiziaria.