Gerace, inaugurata la Casa di Comunità: Ciotola si congratula con il sindaco Lizzi e chiede più servizi sanitari sulla Costa Jonica

L’inaugurazione della Casa di Comunità di Gerace rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale nella Locride. Un risultato accolto positivamente da Francesco Ciotola, giovane impegnato in iniziative di solidarietà, progettualità politica e attività sul territorio, che ha rivolto i propri complimenti al sindaco Rudì Lizzi e gli auguri alla cittadinanza geracese. L’apertura della struttura assume un significato particolare alla luce delle posizioni espresse negli ultimi mesi da Ciotola, che ha più volte sottolineato la necessità di investire nelle Case di Comunità e nel potenziamento dei servizi sanitari di prossimità. L’auspicio è che l’inaugurazione non rimanga un intervento isolato, ma possa costituire il punto di partenza di un percorso più ampio, capace di coinvolgere l’intera Costa Jonica. Un obiettivo che, secondo Ciotola, richiede non soltanto nuove strutture, ma anche un’organizzazione efficiente e una concreta capacità di rispondere alle esigenze assistenziali della popolazione, affinché il nuovo presidio possa produrre benefici effettivi per i cittadini e migliorare l’accessibilità alle cure.

Ciotola: “Le Case di Comunità sono presidi fondamentali per avvicinare la sanità alle persone”

Nel commentare l’inaugurazione della struttura di Gerace, Ciotola ha espresso soddisfazione per un risultato che considera coerente con le proprie convinzioni sul futuro dell’assistenza sanitaria calabrese. “È un risultato per il quale non posso che rivolgere i miei più sinceri complimenti al sindaco Rudì Lizzi e i migliori auguri a tutta la cittadinanza di Gerace. L’auspicio è che questa inaugurazione rappresenti soltanto il primo tassello di un percorso più ampio, capace di coinvolgere l’intera Costa Jonica. Sono felicissimo del fatto che finalmente un argomento della quale io stesso discuto ogni giorno, si sia realizzato. La sanità territoriale deve diventare una priorità: le Case di Comunità non sono semplicemente nuove strutture, ma presidi fondamentali per avvicinare la sanità alle persone e garantire risposte concrete a chi ne ha bisogno”. Il giovane ribadisce così l’importanza di accompagnare l’apertura delle strutture con servizi realmente funzionanti, in grado di intercettare i bisogni sanitari dei cittadini e offrire risposte tempestive. La Casa di Comunità di Gerace viene quindi indicata come un’opportunità per migliorare l’assistenza locale, a condizione che alla realizzazione del presidio seguano una gestione adeguata e un’effettiva capacità di erogare prestazioni.

Dalle Case di Comunità agli infermieri di comunità: il percorso di Ciotola

Il tema del rafforzamento della sanità territoriale è da tempo al centro dell’impegno di Francesco Ciotola, che approfondisce queste tematiche anche attraverso il proprio percorso universitario in Scienze Infermieristiche. Negli ultimi mesi il giovane ha partecipato a diversi momenti di confronto istituzionale, intervenendo sulle prospettive di sviluppo dell’assistenza sanitaria e sul ruolo dei servizi di prossimità. Tra le esperienze più significative figura la partecipazione in qualità di relatore al corso ECM svoltosi lo scorso 11 luglio presso il Palazzo del Consiglio regionale della Calabria, durante il quale aveva evidenziato l’importanza strategica delle Case di Comunità e degli infermieri di comunità. Una posizione ribadita anche nell’intervista rilasciata a Radio Venera, che fino a ieri lo aveva visto al centro dell’attenzione per le sue riflessioni sul futuro delle comunità locali e, in particolare, del sistema sanitario. In quell’occasione Ciotola aveva richiamato l’attenzione sul mancato sviluppo di questi presidi, individuandovi una delle criticità ancora presenti sul territorio e sottolineando la necessità di costruire una rete assistenziale maggiormente vicina alle persone.

Sanità territoriale, l’obiettivo è alleggerire la pressione sugli ospedali

Nella visione espressa da Ciotola, le Case di Comunità possono svolgere una funzione di filtro assistenziale, intercettando e gestendo una parte delle esigenze sanitarie della popolazione senza rendere necessario il ricorso sistematico alle strutture ospedaliere. Un’organizzazione più capillare dei servizi permetterebbe infatti di distribuire in maniera più efficace le prestazioni sul territorio, contribuendo ad alleggerire la pressione sui principali presidi sanitari della provincia e dell’area metropolitana di Reggio Calabria, da Locri a Polistena fino al capoluogo. Il potenziamento dell’assistenza territoriale viene dunque considerato un passaggio fondamentale per rendere effettivo il diritto alla salute e garantire ai cittadini risposte più accessibili e vicine ai luoghi di residenza. In questo quadro, l’inaugurazione della Casa di Comunità di Gerace assume un valore che supera i confini comunali e riporta al centro del dibattito il futuro della sanità nella Locride e lungo la Costa Jonica. Il risultato raggiunto rappresenta, secondo Ciotola, un primo passo che dovrà essere accompagnato da ulteriori interventi, affinché il rafforzamento della rete territoriale possa tradursi in un miglioramento concreto della qualità dell’assistenza e della tutela della salute pubblica.