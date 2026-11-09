Gerace celebra il peperoncino: successo per la “Tre giorni di fuoco” tra gastronomia, tradizioni e cultura

Si è conclusa domenica 8 novembre a Gerace la “Tre giorni di fuoco”, manifestazione dedicata al peperoncino e alle eccellenze gastronomiche calabresi che ha unito sapori, tradizioni e valorizzazione del territorio. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale “Un peperoncino per lo stretto”, aderente all’Accademia Italiana del Peperoncino, si è svolta con il patrocinio del Comune di Gerace e ha coinvolto anche alcuni ristoratori della provincia di Reggio Calabria. Dal 6 all’8 novembre, infatti, i locali aderenti hanno proposto menù piccanti e piatti tipici della tradizione a prezzi definiti dagli organizzatori “turistici”, con l’obiettivo di promuovere la gastronomia locale attraverso uno dei prodotti più rappresentativi della cucina calabrese. Il programma si è completato nella mattinata di domenica con due appuntamenti dedicati alle produzioni del territorio e all’approfondimento culturale, ospitati nel centro storico della cittadina.

Mostra mercato e convegno al Museo Civico di Gerace

La giornata conclusiva della manifestazione ha visto protagonista piazza Tribuna, dove si è tenuta una mostra mercato dedicata ai prodotti tipici calabresi. Parallelamente, il Museo Civico di Gerace ha ospitato un convegno incentrato sul peperoncino, al quale hanno partecipato il sindaco Rudi Luzzi e i rappresentanti dell’associazione organizzatrice Demetrio Morello e Angelo Latella. Non ha potuto prendere parte all’incontro lo chef Carmine Cataldo, assente per cause di forza maggiore. L’evento ha rappresentato un’occasione per affiancare alla proposta gastronomica un momento di confronto dedicato al peperoncino, inserendo la manifestazione nel contesto del patrimonio culturale e delle tradizioni locali. A sostenere l’iniziativa è stata anche l’agenzia di marketing “i” Idea positivo, che ha sponsorizzato l’evento.

Arte e peperoncino: i riconoscimenti realizzati da Katia Biondo

Tra gli elementi caratteristici della manifestazione anche la scelta di sostituire le tradizionali targhe di attestazione e riconoscimento con quadretti artistici realizzati dalla pittrice Katia Biondo. Le opere, curate e realizzate appositamente dall’artista, si sono ispirate al connubio tra le bellezze monumentali di Gerace e il peperoncino, creando un collegamento tra il patrimonio architettonico della cittadina e il prodotto simbolo dell’iniziativa. La consegna degli attestati ha accompagnato la conclusione del convegno al Museo Civico. Al termine dell’incontro, Angelo Latella, il sindaco Rudi Luzzi e Demetrio Morello hanno preso parte al momento della consegna dell’attestato di collaborazione, documentato anche da una fotografia allegata al comunicato dell’associazione. Si è così conclusa la tre giorni dedicata alla promozione dei prodotti tipici calabresi, che ha coinvolto ristorazione, artigianato artistico e valorizzazione delle tradizioni gastronomiche del territorio reggino.