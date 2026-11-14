Gen Z: futura portavoce della coscienza umana? Sì, ma prima deve spegnere lo schermo

Mi scuso per il mio cinismo e per quanto segue. Ritengo, cionondimeno, che ciò che sto per dire nasca da impulsi di preoccupazione, legati da un filo sottile di logica. Ma non è mia intenzione colpevolizzare nessuno, né mi aspetto che qualcuno colpevolizzi me se oso dire che siamo a un passo dalla fossa biologica che ci siamo scavati nel corso degli anni. La verità è che l’umanità si è assopita nell’illusione di divorare gli ultimi gigabyte di un mondo e di un’umanità che stanno effettivamente soffrendo. Al centro di questo scenario si spalanca un futuro instabile e vertiginoso; e il fatto più atroce è che tutto ciò andrà a gravare sulle spalle della Generazione Z.

Come faranno loro a salvare il mondo, se non abbiamo insegnato loro neppure a lasciar cadere per terra un chicco di grano e ad attendere che germogli da solo? Insomma, una generazione che si erge a promotrice di un domani più radioso, ma che in realtà non sembra nutrire altro interesse che per la propria dimensione virtuale, ebbra di un universo di pixel e schermi che assorbono ogni altro fremito di vita. Ragazzi assediati da algoritmi che li buttano in un sonno profondo e dogmatico, ciechi e sordi dinanzi a una realtà che si sgretola, incuranti del fatto che fuori dalle loro stanze esiste la vita, quella vera; esiste il mondo, quello vero, seppure moribondo. Come si può pretendere che un’umanità digitale, asserragliata nella propria solitudine tecnologica, diventi la “voce della coscienza”? C’è una tragica ironia nel delegare la salvezza del pianeta a chi rischia di accorgersi della fine del mondo solo quando la batteria del telefonino sta per esaurirsi. Ma fermiamoci un istante a riflettere, prima di scagliare pietre.

Una colpa trasversale

Sarebbe troppo comodo trasformare i giovani nei capri espiatori di una catastrofe che ci vede tutti colpevoli. Chi ha consegnato loro questo pianeta ridotto a discarica morale ed ecologica? Siamo stati noi, gli adulti, a insegnare ai nostri figli l’indifferenza, a svuotare di senso l’avvenire. Se la Generazione Z si rifugia nel virtuale, è perché ha ereditato un mondo strano, un sistema talmente corrotto che le fughe dentro i mondi digitali appaiono loro come l’unico asilo logico. Quasi a tuonare: voi avete generato il danno, a voi spetta il compito di risolverlo. La verità che nessuno ha il coraggio di pronunciare è che siamo tutti corresponsabili. La loro apatia è il riflesso speculare del nostro fallimento; la loro cecità digitale è la nostra cecità morale elevata alla massima potenza.

Il risveglio o la fine della storia

Il dubbio rimane lacerante e brutale: riuscirà questo spirito collettivo — sorto tra le ceneri di una chat e nutrito dall’indifferenza — a strappare il futuro dell’individuo al suo macabro destino? La coscienza umana non rinascerà finché continueremo a cullarci nelle nostre colpe: o ci destiamo adesso, o la storia ci seppellirà nel silenzio assordante della nostra negligenza.

Osserviamo smarriti i figli di un naufragio che abbiamo condotto noi stessi verso gli scogli, interrogandoci sul senso di una rabbia che spesso fatica a trovare una direzione stabile. Siamo stati noi a svuotare le loro anime, offrendo il riflesso dei nostri mercati; e loro, cresciuti tra le macerie di questo deserto morale, ancora barcollano tra il rifugio della simulazione digitale e l’impeto della ribellione. E si destano quasi solo quando la loro rabbia, punzecchiata da patogeni esterni, si converte in protesta: quel desiderio di spaccare le loro città (che hanno abbandonato già da tempo), o di mettere a soqquadro le strade, i negozi, di bruciare auto e cassonetti, salvo poi fare ritorno, il giorno dopo, nel quieto riparo dei propri universi digitali, stanchi e sopraffatti dalla vastità di ciò che vorrebbero cambiare. Ci ritroviamo così legati in un unico destino fragile: noi, imperfetti artefici di questo mondo ferito; loro, giovani anime sospese tra l’apatia e il bisogno disperato di farsi guidare, ma entrambi in cerca di una luce o di uno spunto che possa ridare un senso al domani e al mondo intero.