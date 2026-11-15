Gaza, da Reggio Calabria l’appello per una missione umanitaria della Marina Militare italiana: “la solidarietà diventi azione concreta”

Una missione umanitaria della Marina Militare italiana a Gaza per portare soccorso alla popolazione civile, garantire l’arrivo degli aiuti e contribuire alla protezione delle persone più vulnerabili. È la proposta sostenuta dal movimento culturale “Cento e più Poeti per la Pace” che, attraverso il coordinatore Giovanni Suraci, aderisce all’appello rivolto al Governo italiano dai professori Raniero La Valle, Andrea Riccardi e Gustavo Zagrebelsky. L’iniziativa richiama anche l’esperienza dell’intervento italiano in Albania nel 1997 e punta ad aprire un confronto sulla possibilità che l’Italia assuma un ruolo attivo nella risposta alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Il movimento intende inoltre promuovere una mobilitazione delle associazioni culturali di Reggio Calabria e del territorio nazionale, affinché il sostegno alla popolazione colpita dalla guerra possa tradursi in un impegno concreto e condiviso. “Di fronte alla tragedia umanitaria di Gaza non si può restare indifferenti. La solidarietà deve diventare un impegno concreto e condiviso”.

La proposta di una missione internazionale per soccorrere la popolazione di Gaza

Il sostegno del movimento culturale nasce dalla convinzione che la gravità della situazione umanitaria richieda iniziative capaci di superare le divisioni politiche e di coinvolgere direttamente le istituzioni internazionali. “Si tratta di un appello che merita attenzione e un confronto serio, perché pone al centro un principio che non può essere subordinato alle appartenenze politiche: la tutela della vita umana e il dovere della solidarietà di fronte a una catastrofe umanitaria.

L’Italia, con la propria esperienza e le proprie capacità operative, potrebbe farsi promotrice di un’iniziativa internazionale, coinvolgendo altri Paesi europei e mediterranei in una missione coordinata, finalizzata a portare soccorso alle popolazioni civili, garantire l’arrivo degli aiuti e contribuire alla protezione delle persone più vulnerabili. Naturalmente, un’iniziativa di questa portata dovrebbe essere definita nel rispetto del diritto internazionale e attraverso le necessarie intese diplomatiche e umanitarie”. La posizione espressa dal movimento non riguarda dunque un intervento unilaterale, ma la possibilità di costruire una missione di soccorso coordinata a livello internazionale, attraverso un percorso fondato sulle indispensabili condizioni diplomatiche, giuridiche e umanitarie.

Il richiamo alla responsabilità collettiva e il rifiuto delle divisioni politiche

Nella riflessione del movimento, la tragedia di Gaza rappresenta anche un richiamo alla responsabilità della comunità internazionale nei confronti di tutte le popolazioni coinvolte nei conflitti. “Non possiamo abituarci alle immagini della sofferenza, alla distruzione delle città, alla fame, alla mancanza di cure e alla condizione dei bambini e delle famiglie travolte dalla guerra. La tragedia di Gaza richiama la coscienza di tutti, ma non deve farci dimenticare le tante altre popolazioni che, in diverse parti del mondo, continuano a vivere sotto la minaccia dei conflitti.

È proprio per questo che il Movimento ritiene necessario superare ogni contrapposizione ideologica e partitica. La pace non appartiene a uno schieramento, così come la solidarietà non può essere condizionata dalla convenienza politica. Di fronte alla sofferenza degli esseri umani, il silenzio e l’indifferenza non possono diventare una consuetudine.

Le associazioni, i movimenti culturali, il mondo della scuola, della ricerca e della cultura hanno una responsabilità particolare: contribuire a mantenere viva la coscienza collettiva, promuovere il dialogo e sostenere ogni iniziativa concreta capace di alleviare le sofferenze delle popolazioni coinvolte nei conflitti”. È proprio a queste realtà che si rivolge l’iniziativa promossa da Giovanni Suraci, nella convinzione che anche il mondo culturale possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sostenere percorsi di solidarietà internazionale.

Da Reggio Calabria una mobilitazione delle associazioni culturali per la pace

Accanto all’adesione alla proposta dei tre professori, il movimento “Cento e più Poeti per la Pace” annuncia la volontà di farsi promotore di un’azione di sensibilizzazione rivolta alle associazioni culturali di Reggio Calabria e dell’intero territorio nazionale. L’obiettivo è favorire nuove adesioni all’appello e contribuire alla costruzione di una vasta mobilitazione civile, capace di riportare al centro dell’attenzione pubblica la necessità di proteggere le popolazioni colpite dai conflitti. L’auspicio espresso dal movimento è che proprio da Gaza possa partire un segnale destinato ad attraversare il Mediterraneo e raggiungere tutte le nazioni, alimentando una nuova consapevolezza e un impegno comune per restituire alla pace un ruolo centrale nelle agende politiche internazionali.

Il messaggio conclusivo ribadisce il carattere umanitario dell’iniziativa, escludendo finalità di contrapposizione politica o di sostegno a una delle parti coinvolte nel conflitto. “Non si tratta di sostenere una parte contro un’altra, né di perseguire finalità nascoste. Si tratta di affermare un principio universale: salvare vite umane, soccorrere chi soffre e lavorare perché la guerra non continui a essere considerata un destino inevitabile.

La pace non può quindi restare soltanto una parola pronunciata nelle cerimonie o nelle dichiarazioni ufficiali. Deve diventare responsabilità, scelta politica e azione concreta”. Un appello che il movimento guidato da Giovanni Suraci intende trasformare in un percorso di partecipazione e sensibilizzazione, partendo dal mondo culturale reggino per coinvolgere associazioni e realtà della società civile su scala nazionale.