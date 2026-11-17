“La stagione invernale 2026/27 è ormai alle porte e il gruppo Sciatori Gambarie torna a far sentire la propria voce, con un appello rivolto ai sindaci Francesco Malara e Francesco Cannizzaro, affinché si possa lavorare concretamente per consentire, se tecnicamente e amministrativamente possibile, almeno un’apertura parziale delle piste di Gambarie. Non si tratta di una nuova polemica, ma della prosecuzione di un percorso che il gruppo porta avanti da tempo. Già nel dicembre 2024 e nel novembre 2025 gli sciatori avevano sollecitato un confronto tra istituzioni, gestori e soggetti coinvolti, chiedendo programmazione, collaborazione e soluzioni concrete per il futuro del comprensorio”. E’ questo l’appello del Gruppo Sciatori Gambarie per la stagione invernale 2026/27 a Gambarie d’Aspromonte.

“Vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per l’impegno che entrambi i sindaci hanno profuso in questi anni e che ha contribuito a mantenere viva, per noi sciatori, la possibilità di sciare a Gambarie. Un ringraziamento va anche a tutti i lavoratori impegnati nella gestione e nella manutenzione degli impianti e alla Cooperativa Copaspro, per il lavoro, la disponibilità e l’impegno dimostrati. Il gruppo guarda però soprattutto a ciò che è possibile fare nell’immediato. La nuova seggiovia rappresenta certamente un investimento importante per il futuro della località, ma secondo gli sciatori non bisogna trascurare la possibilità di recuperare e rendere fruibili, nel periodo di transizione, le piste e gli impianti esistenti”.

“La priorità: intervenire subito sulle piste Telese e Nino Martino

La richiesta più urgente riguarda la pulizia e la manutenzione preventiva delle piste Telese e Nino Martino. La vegetazione ha progressivamente invaso i tracciati, riducendone la larghezza e compromettendone la percorribilità. Per questo gli Sciatori Gambarie chiedono che, prima dell’arrivo delle nevicate, vengano programmati gli interventi necessari: sfalcio, taglio e rimozione della vegetazione, ripristino della percorribilità e verifica delle condizioni del terreno e dei drenaggi, naturalmente nel rispetto delle autorizzazioni ambientali e forestali.

La neve non aspetta i tempi della burocrazia – sottolineano gli sciatori –. Quando arriverà, le piste dovranno essere già pronte. Non possiamo pensare di intervenire soltanto quando le condizioni meteorologiche saranno favorevoli. Il gruppo è consapevole che la pulizia dei tracciati non sia sufficiente, da sola, a garantire l’apertura: serviranno verifiche tecniche, condizioni di sicurezza, collaudi e tutte le autorizzazioni previste. Ma si tratta di un passaggio preliminare indispensabile, che non può essere ulteriormente rimandato”.

“Un tavolo operativo per trovare soluzioni

Da qui la proposta di promuovere con urgenza un incontro operativo che coinvolga i Comuni, la Città Metropolitana, la Regione Calabria, i gestori e i proprietari degli impianti e gli organismi tecnici competenti. L’obiettivo è arrivare a una ricognizione dello stato delle piste e degli impianti esistenti, individuare quelli eventualmente recuperabili, programmare gli interventi urgenti e definire risorse, competenze, responsabilità e tempi certi. Non chiediamo aperture a qualsiasi costo né promesse impossibili. Chiediamo che vengano valutate seriamente tutte le possibilità per consentire, se ci sono le condizioni, di tornare a sciare almeno su una parte del comprensorio già nella stagione 2026/27.

Nel loro appello gli sciatori non rinunciano neppure a una nota di ironia, ricordando il rischio di dover diventare ancora una volta «sciatori migranti», costretti ogni inverno a spostarsi altrove per poter praticare la propria passione, pur avendo una montagna da sci a pochi passi da casa. Gambarie, sottolineano, non è soltanto una località sciistica, ma una risorsa ambientale, turistica ed economica per Santo Stefano in Aspromonte, per Reggio Calabria, per l’intera Città Metropolitana e per tutta la Calabria. Mantenerla viva significa creare opportunità, attrarre visitatori e valorizzare un patrimonio che merita attenzione e investimenti. Il gruppo conclude con un messaggio rivolto a tutte le istituzioni e ai soggetti coinvolti: uniamo le forze: facciamo in modo che si possa tornare a sciare a Gambarie nella stagione alle porte 2026/27. Gli Sciatori Gambarie si dichiarano pronti a collaborare, convinti che soltanto attraverso un impegno condiviso si possa trasformare questo appello in un risultato concreto”.