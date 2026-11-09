Gallicianò celebra la Capra Aspromontana tra tradizioni e biodiversità: l’allarme degli allevatori: “i lupi sono una minaccia costante”

L’8 Novembre 2026 il piccolo Borgo Aspromontano di Gallicianò frazione di Condofuri (RC) cuore dell’area Grecanica in Calabria, dove vi sono pochissimi residenti che parlano ancora il dialetto greco di Calabria detto anche Grecanico tramandato per generazioni dai loro avi insediatisi qui probabilmente intorno all’VIII secolo A.C, ha preso vita perché è stato scelto come luogo in cui allestire la “II Mostra Espositiva degli Autoctoni dell’Aspromonte” organizzata dal Comitato Unione Allevatori Calabria.

Si è pertanto svolto il programma della suddetta manifestazione con i vari step: a partire dal raduno dei capi presenti nell’area espositiva per passare poi all’inaugurazione ufficiale della manifestazione, alla sfilata nell’arena dei migliori soggetti, al pranzo con cucina tipica e prodotti della Capra Aspromontana, alla Tavola Rotonda “La Capra dell’Aspromonte Patrimonio Identitario dell’Area Grecanica“, alla premiazione dei campioni assoluti di categoria, all’assegnazione dei premi con riconoscimento agli allevatori e per finire al Raduno di Tarantella. Era inoltre presente all’evento l’Avv. Eliana Carbone Opinionista Culturale per la Calabria che con l’occasione ha potuto interloquire con il Dott. Domenico Tripodi Presidente del CUPAC (Comitato Unione Allevatori Calabria)”.

Eliana Carbone ha subito sottolineato come la Capra d’Aspromonte non è soltanto una razza da tutelare, ma un patrimonio di storia, lavoro e identità e ha detto: “la Capra Aspromontana è una ricchezza della Calabria e dobbiamo difenderla tramite il sostegno agli allevatori da parte delle Istituzioni!”. A questo punto ha preso la parola Domenico Tripodi che ha evidenziato: “seppure uno dei nostri obiettivi è stato raggiunto con l’iscrizione nell’anno 2023 nel Registro Regionale della Biodiversità agraria ed alimentare della Regione Calabria della Capra Aspromontana, che è una razza autoctona molto antica e che per noi si identifica con la nostra storia e la nostra cultura, la sfida per gli allevatori rimane vivere di questo mestiere creando una filiera e riuscendo a superare numerose difficoltà come la predazione dei lupi e i danni causati dai cinghiali. Soprattutto i lupi sono una minaccia costante per la Capra Aspromontana e gli allevatori non ce la fanno più perché nessuno interviene e le Istituzioni sono assenti, e nonostante questo resistono eroicamente”.

La manifestazione si è svolta in un clima festoso e partecipato con persone provenienti da varie zone della Calabria nella splendida cornice del Borgo di Gallicianò in cui il tempo sembra essersi fermato e le nostre radici nella Magna Grecia sono massimamente evidenti.