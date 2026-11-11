G20, Tajani apre all’invito a Putin: la condizione del vicepremier italiano

Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe essere invitato al prossimo G20, ma tutto dipenderà dall’evoluzione della guerra in Ucraina e dall’eventuale raggiungimento di un accordo di pace. A chiarirlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto durante il Question Time alla Camera, sottolineando che la decisione sull’invito spetterà alla Presidenza statunitense. “Quanto al prossimo vertice G20, l’eventuale invito al presidente Putin a prendervi parte sarà una scelta della Presidenza statunitense. Certo se sarà raggiunta la pace potrà esserci un invito, se non sarà raggiunta la pace…Spetta a Mosca dimostrare con i fatti la disponibilità al dialogo. Al momento, i continui attacchi contro i civili dimostrano purtroppo l’assenza di una seria volontà di pace da parte del Cremlino”, ha dichiarato Tajani.

Guerra in Ucraina, Tajani conferma le sanzioni contro la Russia

Il titolare della Farnesina ha quindi ribadito la posizione del Governo italiano nei confronti della Russia, confermando la volontà di mantenere alta la pressione su Mosca e di proseguire nel sostegno all’Ucraina, sia sul piano politico sia su quello diplomatico. “L’Italia continuerà a mantenere una costante pressione politica, economica e diplomatica sulla Russia, in primo luogo attraverso le sanzioni vigenti. Continueremo ad essere al fianco dell’Ucraina, senza esitazioni, a difesa della sua libertà e sovranità”, ha proseguito Tajani.

La posizione espressa dal ministro lascia dunque aperta la possibilità di una futura partecipazione di Putin al G20, subordinandola tuttavia ai progressi verso la pace. Nel frattempo, la linea italiana resta quella del mantenimento delle sanzioni contro Mosca e del sostegno alla sovranità ucraina.