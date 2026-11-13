Futuro Nazionale, caos in Sicilia: “Calderone revochi i vicari. Vannacci affidi il partito ad Alemanno”

Scoppia la polemica interna a Futuro Nazionale in Sicilia. A sollevare il caso è Giancarlo Gioachino Giandinoto, esponente catanese e militante della prima ora del partito fondato dal generale Roberto Vannacci, che rivolge pesanti critiche alla gestione politica e organizzativa del movimento nell’Isola, chiedendo interventi immediati sia a livello regionale che nazionale. Nel mirino finisce innanzitutto il coordinatore regionale Tommaso Calderone, al quale Giandinoto chiede di revocare i due vicari e procedere alla costituzione dell’esecutivo regionale. Ma le contestazioni si estendono anche alla guida nazionale, con la richiesta di dimissioni di Simoni e la proposta di affidare il coordinamento del partito a Gianni Alemanno.

Futuro Nazionale, Giandinoto contro Calderone: “revochi immediatamente i due vicari”

La presa di posizione dell’esponente catanese parte dalla situazione organizzativa del partito in Sicilia, con particolare riferimento alle vicende che hanno interessato le province di Siracusa, Enna e Agrigento e alle dinamiche politiche nella parte occidentale e orientale dell’Isola. “Il coordinatore regionale, onorevole Tommaso Calderone, revochi immediatamente i due vicari e proceda alla nomina dei dieci componenti dell’esecutivo regionale. La gestione politica dei territori è, a mio giudizio, manifestamente inadeguata. Continuare a ignorare il problema significa assumersene la responsabilità”, afferma Giandinoto. “Occorre fare piena luce, chiarire le responsabilità politiche e dare risposte agli iscritti. Il servizio trasmesso da LA7 durante la puntata di Piazzapulita del 12 novembre, con il generale Vannacci ospite, ha amplificato vicende che esigono un confronto serio. Il silenzio dei dirigenti non è più accettabile”, sottolinea.

La richiesta di un esecutivo regionale e regole trasparenti per le nomine

Secondo Giandinoto, la costituzione di un esecutivo regionale composto da dieci membri rappresenta un passaggio indispensabile per riportare le decisioni politiche all’interno di un organismo collegiale, superando quelle che considera criticità nella gestione delle nomine e delle candidature. “Metodo e regole per le nomine provinciali e per le candidature alle prossime tornate elettorali devono essere discussi nell’esecutivo. Chi assume un incarico deve rispondere del proprio operato. Non può limitarsi a esercitare un potere di nomina e poi sottrarsi al confronto quando emergono i problemi”. Giandinoto precisa inoltre di non essere interessato a incarichi o candidature personali, sottolineando come il suo intervento nasca dalla volontà di tutelare il lavoro dei militanti che hanno aderito al progetto politico fin dalla sua nascita. “Ho aderito fin dall’inizio e proprio per questo non intendo tacere. Non cerco incarichi e non chiedo candidature: rivendico il diritto di pretendere serietà, coerenza e rispetto per i militanti. Vedo troppo spazio concesso alle ambizioni personali e troppo poco al lavoro politico. Una comunità cresce se valorizza competenze, partecipazione e proposte. Se prevale la corsa al posto, si tradisce la fiducia di chi ci ha creduto”.

Il caso del Comitato di Giardini Naxos: “cinquanta proposte senza risposte”

Un altro punto centrale della contestazione riguarda il Comitato costituente n. 1541 di Giardini Naxos, coordinato dal referente Salvatore Augusto. Giandinoto richiama il lavoro svolto dal gruppo, che avrebbe elaborato e trasmesso circa cinquanta proposte ai parlamentari, al coordinatore nazionale e ai vertici del movimento. “I vertici nazionali spieghino perché un comitato che considero il più produttivo della Penisola sul piano della progettualità e della programmazione non abbia ricevuto l’attenzione che merita. Ha elaborato e trasmesso una cinquantina di proposte ai parlamentari, al coordinatore nazionale e ai vertici del partito. Perché il suo referente non è mai stato contattato per un confronto sui contenuti? Si chiedono idee ai militanti e poi le si lascia senza risposta?”. La questione, secondo l’esponente catanese, riguarda il rapporto tra la dirigenza nazionale e le realtà territoriali, che chiedono di poter contribuire concretamente alla definizione delle proposte politiche del partito.

Le critiche a Vannacci e la richiesta di dimissioni di Simoni: “il coordinamento nazionale ad Alemanno”

Le contestazioni non si fermano alla Sicilia. Giandinoto chiama direttamente in causa il fondatore di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, esprimendo perplessità sulle persone che lo affiancano nelle scelte politiche e organizzative. “Il generale Vannacci può spendersi quanto vuole, ma il suo impegno rischia di essere vanificato se continua a circondarsi di cattivi maestri e pessimi alunni: suggeritori che, a mio giudizio, sbagliano le scelte e dirigenti incapaci di costruire un rapporto serio con i territori. La lealtà comprende il dovere di dire quando qualcosa non funziona”. Da qui una richiesta particolarmente netta, che investe direttamente gli equilibri della guida nazionale del movimento. “Simoni si dimetta. Lo reputo inadeguato al ruolo. Vannacci affidi il coordinamento nazionale a Gianni Alemanno, riconoscendogli una responsabilità di vertice effettiva, con la possibilità di incidere sulle scelte politiche e organizzative”.

Il ruolo della Destra Sociale in Futuro Nazionale

Giandinoto affronta anche il tema dell’integrazione della Destra Sociale all’interno di Futuro Nazionale, sostenendo la necessità di riconoscere a questa componente un ruolo effettivo nelle decisioni del partito. “La sua adesione non può risolversi in una mera annessione, utile soltanto a portare consenso, militanti e voti. Una comunità politica con una propria storia, una cultura e contenuti programmatici deve poter concorrere alla direzione del partito. Non si può chiederle di mobilitarsi nei territori per poi escluderla dai luoghi in cui si decide”. Secondo Giandinoto, ad Alemanno dovrebbe quindi essere riconosciuta “una responsabilità politica concreta, non una presenza di facciata”, capace di valorizzare il contributo della Destra Sociale alla costruzione del movimento.

Dipartimenti e candidature, le domande ai parlamentari di Futuro Nazionale

Le critiche riguardano anche i dipartimenti del partito, annunciati attraverso i social con inviti a presentare curriculum per la selezione di professionalità da coinvolgere nelle attività politiche e organizzative. “Che fine hanno fatto le strutture sbandierate ai quattro venti sui social, accompagnate dall’invito a inviare curriculum per selezionare “le migliori professionalità”? Dove sono gli incarichi, i gruppi di lavoro, le attività? Alle persone che hanno risposto a quegli appelli è dovuta una risposta”, domanda Giandinoto rivolgendosi ai deputati.

Il timore espresso dall’esponente catanese è che le prospettive elettorali individuali possano prevalere sul lavoro necessario alla costruzione di una struttura politica organizzata e partecipata. “L’impressione politica è che la preoccupazione di garantirsi una poltrona nella prossima legislatura stia prendendo il sopravvento sulla costruzione del partito. Chi ritiene ingiusto questo giudizio lo smentisca con i fatti: dipartimenti operativi, confronto sulle proposte, criteri trasparenti per incarichi e candidature”. Infine, l’appello ai vertici regionali e nazionali affinché intervengano sulle criticità denunciate. “Calderone intervenga in Sicilia e Vannacci dia un segnale netto sul piano nazionale. I militanti meritano rispetto. Il loro lavoro non può essere considerato soltanto quando serve riempire una sala o raccogliere voti”, conclude Giancarlo Gioachino Giandinoto.