Futura Under 19 inarrestabile: sei gol alla Maestrelli, imbattibilità e primato in classifica

Continua la marcia da imbattuta della Cadi Antincendi Futura in versione Under 19.Piegata con un primo tempo devastante la resistenza di una tonica e fisica Maestrelli. Il team del Mister Peppe Alfarano emula la bellissima prestazione della prima squadra vincente contro Cus Cnl Molise vincendo ancora e rimanendo sulla vetta del ranking del campionato Under 19. Cinque a zero al termine del primo tempo con cinque autori diversi : Modafferi, Cartisano, Torrini, Aiello e Turiano. Nel secondo l’ottimo Aiello andrà a siglare la sua doppietta personale. A riposo precauzionale Cambareri, Pedro Mendes e Lorenzo Honorio aspettando Alessandro Squillaci.

Gara fisica: due pali ed una traversa nel secondo tempo. Molto bene Cartisano così come Torrini e Modafferi. Nel prossimo turno i giovani gialli blu giocheranno in casa della Gallinese.