Futura, Parisi suona la carica dopo la prima vittoria: “siamo vivi, in casa faremo sentire la nostra forza”

La prima vittoria stagionale è finalmente arrivata, ma per la Cadi Antincendi Futura è già tempo di guardare avanti. Dopo mesi di lavoro e risultati che non hanno rispecchiato le aspettative, la formazione giallo-blu vuole trasformare il successo conquistato in un punto di partenza per recuperare terreno in campionato. A raccontare il momento della squadra è il portiere Paolo Parisi, che sottolinea i progressi del gruppo, il lavoro svolto con l’allenatore Sylvio Rocha e la determinazione con cui la Futura si prepara ai prossimi impegni. L’attenzione è rivolta soprattutto alla sfida casalinga contro il CUS Molise, in programma venerdì alle 19:30 al Palattinà di Reggio Calabria, dopo la sosta. Un appuntamento che i giallo-blu intendono affrontare con la fiducia ritrovata grazie alla prima affermazione stagionale, ma anche con la consapevolezza di dover dare continuità ai miglioramenti mostrati. Parisi, intanto, evidenzia il ruolo fondamentale dello spogliatoio nel superamento delle difficoltà e racconta il rapporto con il nuovo portiere Vincenzo Alves, oltre alla crescita del giovanissimo Lorenzo Honorio, uno dei talenti che maggiormente stanno attirando l’attenzione all’interno della squadra.

La prima vittoria della Futura e il lavoro di Sylvio Rocha

Il successo ottenuto rappresenta un momento importante per una squadra che, secondo Parisi, ha continuato a lavorare anche quando i risultati tardavano ad arrivare. La soddisfazione per la vittoria, tuttavia, non deve distogliere l’attenzione dagli obiettivi ancora da raggiungere. Il portiere giallo-blu considera infatti necessario concentrarsi immediatamente sul prosieguo della stagione per recuperare quanto lasciato per strada nelle precedenti giornate. “Era da tanta e da mesi che lavoravamo per costruire risultati che purtroppo non erano arrivati finora – esordisce Parisi –. Finalmente ora possiamo festeggiare la prima vittoria, ma il festeggiamento è già finito perché dobbiamo proiettarci subito verso l’altra parte di campionato, in cui dobbiamo impegnarci per recuperare un po’ quello che abbiamo perso per strada”. Un percorso che passa anche attraverso l’assimilazione delle indicazioni tattiche di Sylvio Rocha, impegnato a dare una precisa identità collettiva alla formazione. Parisi descrive una squadra che sta progressivamente trovando i propri equilibri, favorita dalla presenza di un nucleo di giocatori che già si conosceva e dall’inserimento dei nuovi elementi. “Prosegue benissimo. Il mister Sylvio Rocha ci sta orientando verso i suoi dettami tattici e collettivamente ci stiamo formando secondo il suo volere. Siamo un gruppo che già si conosceva, tranne qualche innesto, e quindi ci viene più semplice: stiamo crescendo insieme e piano piano stiamo raggiungendo la nostra forma perfetta, ecco quello che volevamo”.

Il rapporto con Vincenzo Alves e la forza dello spogliatoio

Tra gli aspetti che caratterizzano questa fase della stagione c’è anche l’arrivo di Vincenzo “Enzo” Alves, nuovo elemento del reparto portieri. Il suo inserimento ha portato un’ulteriore opportunità di confronto per Parisi, che descrive il rapporto tra i due come una collaborazione positiva, fondata sulla stima reciproca e sulla volontà di migliorarsi quotidianamente. Alves aveva già espresso parole di apprezzamento nei confronti del compagno di reparto, ricevendo una risposta altrettanto positiva. “È una bravissima persona – risponde il portiere – e anzitutto lo ringrazio per le parole che ha speso per me. Oltre a essere una bravissima persona, è un portiere di buon livello: collaborare e stare a stretto contatto con lui è bello perché parliamo la stessa lingua, quella che ci porta a proteggere i pali. Sono contento di averlo al mio fianco in questo percorso. Come ha detto lui, è una competizione sanissima, un confronto continuo, un migliorarsi a vicenda: è stato un ottimo innesto per me”. La concorrenza tra i pali viene quindi vissuta come uno stimolo professionale, all’interno di un gruppo che ha mantenuto la propria compattezza anche nelle settimane più difficili. Proprio l’unità dello spogliatoio rappresenta, secondo Parisi, una delle principali risorse della Cadi Antincendi Futura. “Sì, è la forza del gruppo che ci ha sempre portato a uscire dai momenti difficili e continuiamo a fare fede proprio a questa forza per risalire la china”.

Lorenzo Honorio, il talento di 15 anni che entusiasma la Futura

Un passaggio particolarmente significativo delle parole di Parisi riguarda Lorenzo Honorio, giovane calciatore che non ha ancora compiuto 16 anni e che sta mostrando importanti progressi nel proprio percorso di crescita. Il portiere giallo-blu segue quotidianamente la sua evoluzione e ne sottolinea le qualità, evidenziando come il ragazzo sia già capace di esprimere giocate considerate fuori dal comune per la sua età. Nel racconto emerge anche il legame con il padre Humberto Honorio, richiamato da Parisi attraverso l’immagine di un passaggio di consegne tra due generazioni. Un confronto che mette in risalto le potenzialità del giovane, senza dimenticare i margini di miglioramento che accompagnano inevitabilmente il percorso di un atleta ancora quindicenne. “È un giocatore che vediamo ogni giorno crescere, siamo veramente estasiati dei suoi miglioramenti. È un ragazzo che non ha neanche compiuto 16 anni, quindi è bellissimo vedere la sua crescita e il passaggio di consegne tra lui e suo padre Humberto, da fenomeno a fenomeno: da fenomeno affermato a fenomeno potenziale, che sicuramente ha ancora margini di miglioramento. Ma ci sta facendo vedere cose che non sono normali per un quindicenne”. Le parole del portiere testimoniano l’attenzione riservata alla crescita dei giovani all’interno del gruppo e la soddisfazione per i progressi di un giocatore che sta vivendo una fase importante della propria formazione sportiva.

Venerdì al Palattinà arriva il CUS Molise: Parisi chiama a raccolta la Futura

Archiviata la prima vittoria e in attesa della ripresa del campionato dopo la sosta, la Cadi Antincendi Futura tornerà in campo venerdì alle 19:30 al Palattinà, dove affronterà il CUS Molise. Una partita che Parisi considera particolarmente impegnativa, anche alla luce della qualità dell’organico avversario e degli obiettivi della formazione molisana. La squadra reggina vuole però sfruttare il fattore campo e confermare i progressi compiuti nelle ultime settimane, cercando di dare continuità al successo che ha interrotto il periodo senza vittorie. Il portiere si aspetta una sfida combattuta e sottolinea la necessità di affrontarla con determinazione, facendo leva sulla crescita collettiva e sulla forza del gruppo. “Dopo la sosta arriverà il CUS Molise: sicuramente sarà una gara tosta – conclude Parisi –. Loro sono una squadra che ha rimodulato gli obiettivi perché ha una rosa e un roster molto competitivi. Verranno a Reggio più combattenti che mai, ma noi siamo pronti a far valere la legge di casa, perché la Futura è viva e la Futura si farà sentire, soprattutto tra le mura amiche”. Il prossimo incontro rappresenterà dunque un nuovo banco di prova per la formazione di Sylvio Rocha, chiamata a confermare sul parquet i miglioramenti evidenziati dal proprio portiere e a trasformare la ritrovata fiducia in altri punti preziosi per il prosieguo della stagione.