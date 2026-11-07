Futura, l’Under 19 vola con tre vittorie su tre e punta al poker ad Acri. Alfarano: “andiamo per vincere e restare in vetta”

Tre partite, tre vittorie e il primo posto in classifica da difendere. La Cadi Antincendi Futura Under 19 continua il suo percorso senza sconfitte in campionato e si prepara a una nuova sfida con l’obiettivo di conquistare il quarto successo consecutivo. Domenica 8 novembre, la formazione campione di Calabria sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Acri, in un confronto che rappresenta un altro banco di prova per le ambizioni della squadra. A presentare l’appuntamento è il tecnico Peppe Alfarano, soddisfatto dei risultati ottenuti e della crescita mostrata dai suoi giocatori sotto il profilo fisico e tattico. L’allenatore, che ricopre anche il ruolo di assistant coach di Sylvio Rocha nella prima squadra, ha analizzato inoltre la convincente vittoria conquistata a Taranto, sottolineando la necessità di dare continuità ai risultati per risalire la classifica. Due percorsi paralleli che testimoniano le ambizioni della società, impegnata sia nella valorizzazione dei giovani sia nel consolidamento dei risultati della formazione maggiore.

Futura Under 19, tre vittorie consecutive e primo posto da difendere

L’avvio di stagione della formazione Under 19 della Cadi Antincendi Futura rispecchia pienamente gli obiettivi fissati dalla società. I campioni di Calabria hanno conquistato tre successi nelle prime tre giornate, dimostrando continuità di rendimento e una crescita progressiva sul piano della preparazione. Un percorso che soddisfa il tecnico Peppe Alfarano, intenzionato però a mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni. “Il percorso è netto. Abbiamo fatto tre gare, tre vittorie ed è quello che ad inizio stagione ci eravamo prefissati sia con il presidente Nino Mallamaci che con il Dirigente Responsabile Carmelo Maggio Battaglia. Siamo sulla strada giusta, stiamo crescendo sia dal punto di vista fisico che tattico e siamo pronti ad affrontare ogni gara come se fosse una finale”. Il tecnico ha inoltre evidenziato come il nome della Futura rappresenti un punto di riferimento nel panorama giovanile, una condizione che porta le squadre avversarie ad affrontare ogni confronto con particolari motivazioni. “In fondo la Futura per le altre squadre è un punto di riferimento. Tutti ci vogliono giocare contro e tutti provano a sconfiggerla. Ci faremo trovare pronti in questo campionato che rispetto alla scorsa stagione si è livellato verso l’alto, perché ci sono tre-quattro squadre importanti”. Un torneo che, secondo l’allenatore, presenta dunque un livello competitivo superiore rispetto alla passata stagione, rendendo ancora più importante la capacità di affrontare ogni partita con determinazione.

La trasferta di Acri, Alfarano: “Si va per vincere e mantenere la vetta”

Il prossimo appuntamento della formazione Under 19 è fissato per domenica 8 novembre sul campo dell’Acri, dove la Futura cercherà di proseguire la propria serie positiva e conservare il primato in classifica. Una gara che il tecnico considera particolarmente delicata, soprattutto dal punto di vista dell’approccio mentale, perché affrontare un avversario con una posizione di classifica differente può comportare il rischio di sottovalutarne le capacità. Per Alfarano sarà fondamentale mantenere la concentrazione e rispettare l’avversario, senza rinunciare all’obiettivo di conquistare i tre punti. “Sarà una partita dove c’è tutto da perdere se non approcci con la giusta concentrazione, con l’umiltà dei più forti e con il rispetto verso l’avversario. Ovviamente si va ad Acri per vincere e mantenere la vetta della classifica”. Parole che confermano le ambizioni della formazione giovanile, chiamata a dimostrare anche in trasferta la solidità evidenziata nelle prime tre giornate. La squadra campione di Calabria punta quindi a dare continuità al proprio percorso, consapevole che ogni avversaria cercherà di interrompere la serie positiva della Futura. L’obiettivo è affrontare il campionato con la stessa mentalità mostrata finora, mantenendo elevati i livelli di intensità e attenzione.

La prima squadra torna a vincere a Taranto: Alfarano esalta la prestazione

Oltre al percorso dell’Under 19, Peppe Alfarano ha analizzato anche il momento della prima squadra della Cadi Antincendi Futura, nella quale ricopre il ruolo di assistant coach dell’allenatore Sylvio Rocha. La formazione maggiore è reduce da un’importante vittoria in trasferta contro il Taranto, una prestazione che, secondo il tecnico, ha mostrato le qualità del gruppo e la capacità di esprimere un gioco intenso ed efficace. “Ho visto una grande squadra, che ha aggredito l’avversario dal primo minuto dominandolo sia dal punto di vista fisico che tattico e ha annichilito il Taranto. Siamo stati forti sulla prima linea, sul recupero palla, sulla ri-aggressione degli spazi, sull’intensità e sulla scelta delle giocate. Tutti hanno fatto la differenza e di questo sono contento: si vede il DNA Futura e “non vediamo l’ora di continuare a seminare su questo processo””. Il successo rappresenta un segnale importante per una squadra che punta a migliorare la propria posizione in classifica e a ritrovare continuità di rendimento. Alfarano ha sottolineato soprattutto la qualità dell’atteggiamento mostrato dai giocatori, capaci di affrontare la partita con aggressività, organizzazione tattica e intensità, elementi considerati fondamentali per il prosieguo della stagione.

Futura, obiettivo risalita in classifica: il 13 novembre arriva il Cus Molise

La vittoria di Taranto deve rappresentare, secondo Alfarano, il punto di partenza per una fase di maggiore continuità della prima squadra. Il tecnico ritiene che la posizione attuale in classifica non rispecchi il valore della società, della rosa e dell’ambiente, sottolineando la necessità di proseguire il lavoro per raggiungere quanto prima gli obiettivi stagionali. “Adesso bisogna dare continuità e risalire la classifica, che sicuramente non si addice alla Cadi Antincendi Futura per la sua storia, per la società che è, per il roster e per tutto l’ambiente. Questa Futura è forte e può davvero vincere contro chiunque. Continuiamo a lavorare sia per la prima squadra che per la 19, consapevoli del fatto che siamo forti e preparata, e che dobbiamo raggiungere prima possibile gli obiettivi prefissati”. Dopo il turno di pausa, la formazione guidata da Sylvio Rocha tornerà in campo venerdì 13 novembre alle ore 19:30 al Palattinà, dove affronterà il Cnl Cus Molise. Un appuntamento importante per provare a confermare i progressi mostrati nella trasferta di Taranto e conquistare altri punti utili per la risalita in graduatoria. Nell’immediato, però, l’attenzione sarà rivolta anche all’Under 19, attesa dalla trasferta di Acri con l’obiettivo di ottenere la quarta vittoria consecutiva e proseguire il proprio cammino in testa alla classifica. Due impegni che accompagnano il percorso della Futura, tra la crescita dei giovani talenti e le ambizioni della prima squadra.