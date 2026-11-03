Futura, grande vittoria a Taranto. Rocha: “punti importantissimi, ma abbiamo ancora tanto da migliorare”

La Futura torna da Taranto con una vittoria pesantissima per la classifica e per il morale. La formazione reggina conquista un successo su uno dei campi più difficili della categoria, dando continuità ai segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane. Una prestazione convincente, caratterizzata da compattezza, organizzazione tattica e qualità nelle azioni offensive, con un contributo determinante di Parisi tra i pali. La squadra ha saputo affrontare una trasferta complicata con grande concentrazione, trovando finalmente anche nel risultato la conferma dei progressi evidenziati sul piano del gioco. A sottolineare il valore della vittoria è l’allenatore Sylvio Rocha, che considera i tre punti particolarmente importanti per una squadra ancora impegnata a risalire dalle zone basse della classifica. Il tecnico invita però a mantenere alta l’attenzione, consapevole che il percorso di crescita non è ancora concluso e che il gruppo possiede ulteriori margini di miglioramento.

Rocha: “Vittoria importantissima per la classifica e per la fiducia del gruppo”

Il successo conquistato a Taranto rappresenta un passaggio significativo nella stagione della Futura, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate nella prima parte del campionato. Per Rocha, il risultato assume un doppio valore: da una parte permette di conquistare punti preziosi in chiave classifica, dall’altra rafforza la consapevolezza della squadra rispetto al lavoro svolto durante gli allenamenti e alle prestazioni offerte nelle ultime giornate. Il tecnico ritiene che la formazione abbia ancora ampi margini di crescita, ma si dice convinto della qualità del gruppo a disposizione. “Vittoria importantissima in chiave di classifica visto, che al momento, he siamo nelle zone basse ed i punti valgono tanto. Importante anche per dare fiducia e consapevolezza al gruppo per il prosieguo del campionato. Dobbiamo continuare a crescere come squadra, abbiamo ancora tanto margine di miglioramento. La squadra è giusta secondo me”.

La vittoria assume ancora maggiore importanza considerando il valore dell’avversario. Taranto arrivava infatti all’appuntamento dopo un importante successo ottenuto a Genova, un risultato che aveva confermato le difficoltà della trasferta per la formazione reggina. La Cadi Antincendi Futura è però riuscita a mantenere il livello delle prestazioni recenti, aggiungendo questa volta anche un risultato positivo. Un aspetto sul quale Rocha si è soffermato analizzando l’andamento dell’incontro e la capacità dei suoi giocatori di affrontare una partita impegnativa. “Sapevamo della difficoltà di questa partita e così è stata anche se il risultato finale sembri diversamente. Taranto veniva di una grande vittoria a Genova. Noi siamo riuscito mantenere il buon livello di prestazione delle ultime partite e cambiare il risultato finale”.

La sosta per recuperare gli infortunati e continuare a lavorare

Dopo la trasferta di Taranto, la Cadi Antincendi Futura osserverà una nuova settimana di riposo dal campionato. Una pausa che arriva in un momento positivo sul piano dei risultati e che potrebbe interrompere il ritmo acquisito dalla squadra, ma che offrirà anche l’opportunità di recuperare alcuni giocatori alle prese con problemi fisici. Rocha intende sfruttare questo periodo per proseguire il lavoro svolto nelle ultime settimane, mantenendo la stessa intensità e disponibilità dimostrata dal gruppo. Il tecnico considera infatti fondamentale la continuità degli allenamenti per consolidare i miglioramenti e preparare nel migliore dei modi i prossimi impegni.

“È quella che tocca. Oggi, dobbiamo lavorare come fino adesso come sianmo facendo, con tanta disponibilità e intensità di parte dei ragazzi. Approfittando anche la sosta per recuperare qualche infortuni e non è una notizia di poco conto”.

La crescita del quindicenne Honorio e il contributo dei giovani della Futura

Uno degli aspetti più interessanti di questa fase della stagione riguarda il percorso di crescita dei giovani inseriti nell’organico della prima squadra. Tra questi si sta mettendo in evidenza Lorenzo Honorio, appena 15 anni, che sta progressivamente conquistando spazio nelle rotazioni di Rocha grazie all’impegno e ai miglioramenti dimostrati durante la settimana. Il tecnico sottolinea come il giovane calcettista stia crescendo dal punto di vista tecnico, fisico, tattico e soprattutto mentale, pur ricordando che il suo percorso formativo è ancora lungo. La trasferta di Taranto ha inoltre confermato l’attenzione della società verso il settore giovanile: nella lista dei convocati erano presenti tre giocatori dell’Under 17, Turiano, Modafferi e lo stesso Honorio, oltre a Pedro Mendes e Cambareri, ancora impegnati anche con l’Under 19. Un gruppo di ragazzi sul quale l’allenatore ritiene importante continuare a investire attraverso il lavoro quotidiano e un inserimento graduale nella categoria.

“Lorenzo sta crescendo ogni settimana ed il suo minutaggio è guadagnato da quello che fa in settimana. Tecnicamente, fisicamente, tatticamente e soprattutto mentalmente sta crescendo tanto e dimostrando in una categoria importante di potere stare però non dimentichiamo che ha 15 anni e un lungo percorso formativo da fare. Non solo lui, a Taranto avevamo in lista tre giocatori dell’Under 17 (Turiano, Modafferi e Lorenzo stesso) e due calcettisti che ancora giocano con l’Under 19 (Pedro Mendes e Cambareri) che così comea Lorenzo hanno potenzialità per diventare giocatori importanti in prima squadra dobbiamo solo dare tempo e lavorare tanto con loro”.

Il bilancio di Rocha: risultati negativi, ma prestazioni in crescita

La vittoria di Taranto offre infine l’occasione per tracciare un primo bilancio della stagione della Cadi Antincendi Futura. Rocha distingue nettamente il rendimento in termini di punti dal percorso di crescita della squadra. Da una parte, infatti, la classifica continua a risentire di un avvio di campionato difficile, con risultati inferiori alle aspettative. Dall’altra, il tecnico vede segnali incoraggianti nella qualità delle prestazioni, nel lavoro svolto durante gli allenamenti e nella progressiva costruzione di un gruppo più compatto e consapevole. Il successo ottenuto nell’ultima trasferta rappresenta, in questa prospettiva, la conferma di un miglioramento che ora dovrà trovare continuità anche nelle prossime partite. L’obiettivo resta quello di trasformare con maggiore regolarità le buone prestazioni in punti, così da risalire la classifica e dare concretezza al percorso intrapreso.

“Visto l’inizio di stagione per me ci sono due letture da fare riguardo al bilancio, uno riguardo ai “numeri” (punti) che è totalmente negativo e un’altro riguardo alla prestazione, crescita del gruppo e lavoro fatto che è positivo. Dobbiamo continuare sul questa strada di lavoro per cambiare la dinamica dei risultati”.

Per la Cadi Antincendi Futura la vittoria di Taranto rappresenta dunque un’iniezione di fiducia in un momento importante della stagione. La squadra ha dimostrato di poter affrontare avversari competitivi mantenendo organizzazione e intensità, trovando risposte positive sia dai giocatori più esperti sia dai giovani inseriti nel progetto tecnico. La pausa del campionato servirà ora a recuperare gli infortunati e a consolidare il lavoro delle ultime settimane, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e migliorare una classifica che, come riconosciuto dallo stesso Rocha, resta ancora distante dalle aspettative.