Futura-Cus Molise, Scopelliti: “stiamo crescendo. Lorenzo Honorio talento importante”

Venerdì appuntamento tutto da vivere per la Cadi Antincendi Futura. Alle ore 19.30 arriva il Cnl Cus Molise. Gara importantissima per il cammino della compagine cara al Presidente Nino Mallamaci che vuole sbloccarsi anche tra le mura amiche dopo la bella prestazione di Taranto. Per l’occasione sarà giornata giallo-blu. I supporters della Futura che vestiranno di giallo o di blu, potranno accedere all’impianto fino ad esaurimento posti. In vista del match, il calcettista Peppe Scopelliti ha rilasciato un’intervista ai microfoni della società.

Quanta voglia avevate di vincere la prima partita?

“Avevamo troppa voglia di portare a casa la prima vittoria del campionato e non potevamo farlo meglio. Abbiamo lavorato tanto e credo che abbiamo ampiamente meritato la vittoria sul campo del Taranto”.

Come prosegue il processo di crescita collettiva? Come state?

“Stiamo crescendo e lavorando giorno dopo giorno, cercando di mettere in campo tutti gli accorgimenti che mister Rocha ci insegna durante la settimana. Ovviamente i pochi risultati utili che abbiamo avuto ci avevano tolto un po’ di fiducia nei nostri mezzi, ma sono sicuro che la vittoria di sabato in Puglia ci è servita per ritrovarci e darci quella spinta per andare ancora più avanti“.

Durante il momento “senza risultati” vi siete riuniti per stare insieme. La vostra forza è sempre stata questa , dico bene?

“Abbiamo passato un momento sicuramente non bello, però come abbiamo sempre fatto ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di correggere tutto quello che serviva per rialzarci, sia in campo che fuori. Siamo consapevoli di essere un gruppo forte che crede l’uno nell’altro e questa è la nostra forza, cosa a cui non possiamo mai rinunciare“.

Un tuo parere sull’impiego del giovane Lorenzo Honorio, tuo giocatore nell under 17. Che ti aspetti dal suo futuro e che gruppo allenerai in under 17?

“Lorenzo sta dimostrando di essere un giovane importante nel panorama del Futsal italiano, sta iniziando ad affacciarsi adesso nel mondo dei “grandi” quindi ha appena iniziato il suo percorso, deve continuare a lavorare bene come sta facendo. Vedere lui e Humberto insieme in squadra e quotidianamente durante la settimana è qualcosa di veramente straordinario.

Per quanto riguarda la categoria Under 17 stiamo lavorando ormai da 2 mesi, siamo un gruppo che ha aggiunto diversi ragazzi provenienti da realtà e contesti diversi ma che si sono calati subito nella nostra mentalità, lavorano bene e stanno crescendo, anche grazie all’aiuto di mister Rocha che durante la settimana dà l’opportunità a tanti di potersi confrontare in allenamento con la prima squadra“.

Venerdì arriva Cus Molise che gara ti aspetti?

“Sappiamo che arriva una squadra forte e che sta attraversando un periodo di forma incredibile e che sta meritando di essere così in alto in classifica. Per noi sarà una partita fondamentale come tutte da ora in poi, per rialzarci dalle zone basse in cui ci troviamo e cercare di dare continuità a ciò che di buono abbiamo fatto a Taranto sia come prestazione che come risultato“.